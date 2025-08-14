Maluma ofrece protectores para oídos en sus conciertos tras regañar a fan

Después de que hace unos días Maluma se hiciera tendencia por haber regañado a una fan en CDMX por llevar a su bebé al concierto, el cantante ha recibido aplausos por sus acciones, pero también algunas críticas por parte de quienes no estaban de acuerdo con lo sucedido.

Maluma indicó lo peligroso que era llevar a un bebé a un concierto, al calificarlo como un “acto de irresponsabilidad”, aunque parece ser que se ha resignado con que sus fans podrían llevar pequeños a sus presentaciones sin tomar las precauciones necesarias, por lo que ha tomado una medida con la que busca disminuir el daño al menor.

Maluma ofrece protectores para oídos a niños en sus conciertos

El intérprete de ‘Cuatro Babys’ decidió hacer algo para cuidar a las infancias que de ahora en adelante se presenten en sus conciertos, al encontrar una alternativa que evitará que los menores presenten daño en los oídos por asistir a sus eventos.

Fueron los seguidores del cantante que acudieron a presentaciones posteriores al regaño que grabaron un cambio en los conciertos. Ahora, aparece un texto donde ofrece protectores para menores de 5 años de edad.

“Familia, la música es para disfrutar sin riesgo. Si vienen con sus hijos menores de 5 años, por favor protéjanles sus oídos con tapones o audífonos especiales ¡Así cuidamos su salud y seguimos compartiendo la magia juntos!“, pidió.

Sigue: “Este es un show con mucha energía, con efectos de video, luces, sonido y pyro. Si olvidaste la protección para tus hijos, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiamos un par”, finaliza el mensaje firmado por el artista.

Maluma resolviendo para que no expongan a sus hijos si los traen al concierto 🥹 pic.twitter.com/Qw0kkg5y8y — fátima❣🦊 ❯❯❯❯ (@RealFatimaPayne) August 14, 2025

Esta medida generó reacciones positivas en redes sociales, que aplaudieron la iniciativa del colombiano en donde consigue apoyar a los menores de edad y a sus padres sin condenar que se presenten en el recinto, como hizo en el pasado.

Fue en una de las presentaciones de Maluma en la CDMX que el famoso detuvo por completo su presentación para llamarle la atención a una persona que llevó a su bebé y que él consideró, no lo cuidaba de manera apropiada.

“Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? 1 año... ¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la p*ta mi*rda, está durísimo?" la cuestionó en ese momento.

“Me da pesar, es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando como si fuera un juguete”, se queja. “Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo cariño y respeto. Yo a Paris (su hija) nunca la hubiera traído de un año a un concierto, así que para la próxima sea un poco más consciente”, finalizó Maluma.