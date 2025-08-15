Ángel del Villar es sentenciado a 4 años de prisión por vínculos con el narcotráfico

El productor Ángel del Villar ha sido sentenciado a 4 años de cárcel en Estados Unidos y una multa por tener vínculos con un promotor ligado al crimen organizado, tras ser declarado culpable de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

Se determinó la condena de Ángel del Villar después de que un jurado lo encontrara responsable de colaborar con un promotor que estaba vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cuál es al sentencia de Ángel del Villar?

El empresario fue sentenciado a 48 meses (4 años) de prisión en Estados Unidos. Además, se considera una multa de 2 millones de dólares para él como individuo y 1.8 millones a su empresa Del Entertainment.

Si bien la fiscalía solicitaba una condena de 78 meses, el tribunal optó por una condena menor al final. Deberá presentarse a prisión el 1 de diciembre y sus representantes pidieron que fuera enviado a un centro penitenciario al sur de California.

Por otro lado, los abogados del mexicano anunciaron que presentaran una apelación con la que buscan limpiar el nombre del empresario y revertir la sentencia que le fue impuesta recientemente.

¿Qué hizo Ángel del Villar?

El productor musical tenía negocios con Jesús Pérez Alvear, promotor mexicano señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2018 de supuestamente ayudar a organizaciones criminales a lavar dinero del narcotráfico y glorificar actividades ilícitas.

Al parecer, Del Villar y su entonces director financiero, habrían organizado una serie de conciertos en México con artistas de su sello discográfico, lo que les dio pagos de cerca de 200 mil dólares.

Durante el juicio, hubo declaraciones consistentes de testigos reconocidos en la música mexicana como Gerardo Ortíz, quien declaró haber visto personalmente a Pérez Alvear en las oficinas de Del Records, además de que participó en eventos organizados por él.

La disquera de Ángel del Villar ha estado detrás de algunas de las canciones más exitosas de los últimos años, pues produjo ‘Ella Baila Sola’, la canción de Eslabón Armado que disparó a Peso Pluma a la fama internacional.