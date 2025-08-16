Estamos los dos en esto: ¿Dónde ver esta serie sobre un matrimonio por contrato que termina en amor?

La serie Estamos los dos en esto, en inglés conocida como That Makes Two of Us, retrata la historia de Max y Alice. Hace cuatro años, en la boda arreglada por sus familias, Max —el heredero de un poderoso imperio— nunca apareció, dejando plantada en el altar a Alice, una socialité proveniente de una familia en decadencia. Sin embargo, ella se convierte en la Sra. M, aunque nunca vio a su esposo.

Cuatro años después, la bella Alice se ha transformado en una reconocida investigadora de casos de divorcio, mientras Max regresa a la ciudad como presidente del Grupo M. Max acude con Alice y le encarga manejar su propio caso de divorcio… sin saber que uno es el esposo del otro, pues no se reconocen.

Las intrigas de una colega manipuladora y la conspiración de un primo provocan una cadena de malentendidos entre Max y Alice que los hace tener varios problemas pese a su evidente atracción. Cuando la verdad sale a la luz, ambos —que alguna vez se ignoraron— finalmente se reencuentran, después de resolver los conflictos que los separaban.

Estamos los dos en esto ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Estamos los dos en esto?

La serie Estamos los dos en esto, en inglés conocida como That Makes Two of Us, forma parte del catálogo de la plataforma de entretenimiento ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos inteligentes.

Para acceder a la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros ocho episodios —de un total de 50— están disponibles sin costo alguno.

Aunque originalmente fue producida en inglés, ReelShort permite modificar el idioma desde el menú de configuración, lo que da la opción de activar subtítulos en el idioma de tu preferencia.

Además, en YouTube es posible encontrar algunos episodios, sin embargo, se encuentran en el idioma original, sin subtítulos en español.

Otras historias que te pueden interesar:

Mi Jefe de la Mafia Amoroso: La historia gira en torno a Athena, una joven pastelera con un corazón noble que, sin saberlo, cambia su destino la noche de una elegante fiesta de máscaras. Durante el evento, salva la vida de Dax Leone, un poderoso jefe mafioso. Sin embargo, su amiga se lleva el crédito por el acto heroico. Lo que Athena jamás imagina es que el misterioso hombre al que salvó terminará convertido en su aprendiz en la pastelería.

La Jefa es Mi Hija: Matilda y su hija Elodie se separan cuando la niña es secuestrada y puesta en adopción. Veinte años después, Elodie regresa convertida en la poderosa CEO Señorita Atkins, sin saber que su madre la busca. Ambas se enfrentan cuando sus mundos chocan por un proyecto empresarial que amenaza el hogar familiar.

Mi multimillonario envuelto en regalo: Vanessa, una actriz en apuros, se encuentra con Daniel Jones, un magnate del espectáculo que finge tener amnesia tras un accidente relacionado con un conflicto hereditario. Por casualidad, Vanessa lo acoge en su hogar sin conocer su verdadera identidad. A medida que conviven, desarrollan una conexión profunda, aunque marcada por secretos.