El célebre rapero puertorriqueño Residente ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México próximamente. Así lo anunció esta mañana la Jefa de Gobierno Calara Brugada en redes sociales, lo que generó emoción entre los fans del artista.

A través de una historia de Instagram, Residente también confirmó la noticia. Comentó su entusiasmo por presentarse en un sitio histórico para el país: “Sé dónde voy a tocar, es un lugar especial. Fue donde nació Tenochtitlán, donde se proclamó la Independencia y ondeó por primera vez la bandera de un México libre, que es lo que yo quiero para mi país también”.

“Es donde hablaron los estudiantes del 68, marcharon los Zapatistas y el pueblo alzó la voz por los 43 de Ayotzinapa”, agregó el intérprete de “Latinoamérica”.

“Este día me lo quiero disfrutar al máximo con todos ustedes, así que los veo allá. Vamos a romper con todo”

Por segunda ocasión el cantante, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, dará un show en la Plaza de la Constitución, pues la primera vez fue en diciembre de 2019, donde deleitó a más de 200 mil personas.

Residente GRATIS en el Zócalo: Fecha, horario, abridores...

De acuerdo con lo dado a conocer por la mandataria de la CDMX, Clara Brugada, el concierto de Residente está programado para el sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas. No obstante, te recomendamos llegar con anticipación, pues el show del rapero es uno de los más esperados y se espera que miles de personas asistan.

Para abrir esta noche tan especial, el colectivo femenino Mujer en Cypher —con Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena— combinará barras, beats y resistencia en un espectáculo único que hará vibrar a los mexicanos.

La mejor opción para llegar es usar el transporte público, por lo que puedes usar el la Línea 2 (Estación Pino Suárez) y 1 del Metro (Estación Allende) para acercarte a la plancha del Zócalo, pues es probable que el gobierno de la capital cierre la estación Zócalo Tenochtitlán.

🎤✨ ¡@Residente llega al Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación!



El icónico rapero puertorriqueño prenderá el máximo escenario público de la Ciudad de México con su lírica cargada de mensaje social y ritmos que han marcado generaciones.



Después de más de 20 años de… pic.twitter.com/rxbcu0AokM — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) August 16, 2025

¿Quién es Residente, quien se presentará en el Zócalo GRATIS?

Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, es un rapero, compositor y activista puertorriqueño reconocido por su enfoque comprometido con el activismo social. Fue fundador y vocalista de Calle 13, agrupación con la que ganó múltiples Grammy Latinos gracias a canciones como “Atrévete-te-te” y “Latinoamérica”.

Tras separarse del grupo, inició una carrera solista con un estilo más introspectivo y global, destacando temas como “René” y “Pecador”. Su álbum homónimo, Residente (2017), explora sus raíces. Además, incursionó en el cine, la poesía y la producción musical, consolidándose como una voz crítica y artística de América Latina.