¿Cuándo se estrena Peacemaker 2? Fecha y capítulos de la serie de HBO MAX

Ya hay fecha de estreno de la segunda temporada de Peacemaker, lo que ha generado entusiasmo entre los seguidores del universo de DC, al tratarse de uno de los lanzamientos más importantes del año para el estudio liderado por James Gunn.

Peacemaker sorprendió con su primera entrega y promete regresar con más acción, humor negro y una historia que conecta directamente con el futuro del multiverso de DC Comics en donde profundiza al antihéroe.

¿De qué trata la segunda temporada de Peacemaker?

En la segunda temporada veremos cómo a pesar de haber salvado al mundo, Chris todavía no ha conseguido ganarse la etiqueta de héroe, pues lo siguen viendo como una personalidad que oscila entre ser el antihéroe y el villano.

La trama retomará los eventos posteriores al Project Butterfly y la traición contra Amanda Waller, lo que deja a Chris, Harcourt, Economos y Adebayo en una situación complicada. Además, la temporada marcará la entrada del multiverso.

Se incorporará también Rick Flag Sr., interpretado por Frank Grillo, quien aparece después de la muerte de su hijo a manos de Chris en The Suicide Squad.

¿Cuándo se estrena Peacemaker 2?

La segunda temporada se estrena el próximo 21 de agosto a través de HBO Max. Además, los episodios se liberarán de manera semanal, lo que llevará a que por varias semanas se hable de la serie y sus ocho episodios.

La elección de no soltar todos los episodios sigue el impacto que esta serie tiene dentro del nuevo plan creativo que James Gunn desarrolla para DC Studios.

En ese sentido, el estreno de los episodios es en el siguiente orden: