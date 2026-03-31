¿Quién era Abraham Cherem Kanan? El papá de Curvy Zelma

Curvy Zelma se encuentra en el ojo del huracán tras darse a conocer la muerte de su padre, Abraham Cherem Kanan, mientras que ella permanece en aislamiento en La Casa de los Famosos 2026.

Ya se le reveló a Curvy Zelma la noticia de la muerte de su papá y ella ha decidido continuar en La Casa de los Famosos 2026 a pesar del luto que enfrenta y de las críticas que se han desatado por su elección de mantenerse enfocada en el aspecto profesional.

Ante la noticia que ha causado fuertes reacciones en el espectáculo latino, los Internautas quieren saber más sobre el progenitor de la creadora de contenido y modelo plus size. Esto es lo que se sabe de Abraham Cherem Kanan.

¿Quién era Abraham Cherem Kanan?

Fue un empresario mexicano reconocido dentro de la comunidad judía en México. Nació en 1954 y se sabe que en el pasado enfrentó problemas con las adicciones, lo que lo llevó a tener padecimientos graves durante la vejez.

Era padre de Curvy Zelma, cuyo nombre real es Zelma Cherem y de Linda Cherem, una chef y colaboradora de televisión, quien ha sido la encargada de manejar los detalles de la muerte del hombre.

Este 30 de marzo se dio a conocer la muerte del padre de la modelo, quien habría sido enterrado antes de que la noticia se diera a conocer o se revelara a la celebridad.

En el año 2023, Curvy habló sobre la compleja relación que tenía con su padre en una entrevista en EXA. “No tengo mucha relación, para serte honesta, pues con mi papá ahí medio que voy hablando. Él se separó de mi mamá al año, entonces como que nunca lo conocí muy bien”, expresó.

“Yo también entiendo y respeto este tema de que son tus papás y todo eso, pero también la gente debe de entender y respetar que cuando no son personas que quizás no te hacen mucho bien a tu estabilidad mental, prefiero no tener eso cerca, pero tengo dos hermanas increíbles que son como mis mamás… ya estoy acostumbrada a eso, es doloroso, hay fechas”, dijo entonces.