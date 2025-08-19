Enrique Bunbury se disculpa por canción de hace 15 años, ¿dedicada a Eva Amaral?

Enrique Bunbury se disculpa por su canción a Eva Amaral

Enrique Bunbury ha tenido que aclarar una polémica de hace varios años con el resurgimiento de la misma, donde pidió disculpas a Eva Amaral por la canción que supuestamente le había escrito y fue el centro de críticas por quince años.

“Siento mucho el daño que le hayan podido ocasionar en todos estos años mensajes que les hayan mandado por redes sociales, aquellos que se tomaran tan en serio una rumorología, que yo no inicié y de la que no soy en absoluto responsable“, escribió Enrique Bunbury en un comunicado sobre los rumores de la canción ‘dedicada’ a Eva Amaral.

“Me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a lo largo de los años [...] Amaral es un dúo de talento evidente y mayúsculo, a los que desde aquí envío mi admiración y disculpas por todo lo sufrido“, añadió en su publicación.

¿Qué pasó entre Enrique Bunbury y Eva Amaral?

Fue en 2004 que el dúo Amaral, conformado por Eva y Juan Aguirre pudieron abrir el concierto de Bob Dylan en España. Una lesión en la mano del guitarrista provocó que la mujer tuviera que presentarse en solitario.

Muchos aseguraron que con su canción ‘Puta Desagradecida’ del álbum El Tiempo de las Cerezas, Bunbury dejó ver su molestia por no haber sido elegido. Sin embargo, ahora ha aclarado las especulaciones.

“Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos”, contó en el reciente comunicado donde se disculpa por el daño que pudo causar.

Letra de ‘Puta Desagradecida’ de Bunbury

No conozco a nadie que mienta como tú

Con tanta disciplina, precisión y sinceridad

Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad

No entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte

No hiciste caso, es lo que querías

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu cruz

Si no puedes recordar que no debes olvidar

Una mano amiga tendida todo el tiempo, no has parado a pensar

Estabas advertida, puta desagradecida

La obsesión te precipita y la caída siempre es lo peor

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte

No hiciste caso, es lo que querías

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro, soporta tu cruz

Malas noticias, hay que cargarse al mensajero

La manzana está podrida, creíste a la serpiente, mala suerte

No hiciste caso, es lo que querías

Junto a la fuente el cántaro quebrado, el veredicto está claro