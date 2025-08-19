Quién era Ernesto Barajas, el cantante fallecido HOY 19 de agosto

La música regional mexicana está de luto. Este 19 de agosto de 2025, Ernesto Barajas, vocalista, bajista, fundador, productor y director de Enigma Norteño, fue víctima de un ataque armado que terminó con su vida, generando consternación en la industria y entre sus seguidores.

El ataque y su desenlace

Los hechos ocurrieron en una pensión de autos ubicada en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. Según varios medios, dos sujetos llegaron en motocicleta, se acercaron a su vehículo y dispararon sin mediar palabra. Ernesto Barajas murió en el lugar, al igual que otro hombre que lo acompañaba, mientras una mujer resultó herida y fue trasladada en estado regular al hospital para atención médica.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por la Fiscalía y elementos de la policía municipal, iniciando inmediatamente las investigaciones correspondientes.

El cantante había recibido amenazas de muerte

Este episodio se suma a una preocupante tendencia: en julio de 2023, el cantante recibió una narcomanta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo advertía sobre presentarse en Baja California. En consecuencia, Enigma Norteño canceló un concierto en la Feria de Rosarito por seguridad. Aunque Barajas siempre negó tener vínculos con el crimen organizado, reconoció haber recibido solicitud de componer corridos a medida.

Esta era la trayectoria de Ernesto Barajas

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas fundó Enigma Norteño en 2004. La banda cobró notoriedad gracias a su mezcla de música norteña, corridos y baladas, con temas icónicos como Mayito Gordo, Los lujos del R, Quemándose un Gallito (El Rambo), Chavo Félix y El Ondeado. Su propuesta musical trascendió fronteras, alcanzando también el gusto del público en Estados Unidos.

Barajas no solo se limitó al canto: fue productor, director y rostro empresarial de la banda. Además, fundó el podcast Puntos de Vista, desde donde entrevistó a diversas figuras del regional mexicano. Su cercanía con la audiencia también se reflejaba en redes sociales, donde compartía su día a día, pasiones como el fútbol y la vida familiar.

Reacciones en las redes sociales

La noticia conmocionó al medio artístico y a los fans. Personalidades como Beto Sierra y “La Chicuela” expresaron su pesar y enviaron condolencias a los familiares de Barajas. Redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, recordando su trayectoria y el vacío que deja en la música mexicana.

Sin duda alguna, este fallecimiento es uno de los más impactantes dentro de la música del regional mexicano y que regresa a la conversación lo peligroso que se vuelven hacer las actividades diarias.