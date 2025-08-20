¿Quién es Valentina Buzzurro, Fedra De la Vega en Regalo de Amor?

Fedra De la Vega en una de las villanas del momento en Regalo de amor, el popular melodrama de Televisa Univisión. Este personaje es interpretado por la joven actriz Valentina Buzzurro y aquí te contamos quién es y en qué otras producciones ha participado.

¿De qué trata Regalo de Amor?

Regalo de amor sigue la historia de Isabella Fonseca y Eugenio De la Vega. Isabella (Alejandra Robles Gil) es una mujer dulce y perfeccionista cuyo mayor deseo es convertirse en madre. Tras la repentina muerte de su esposo Mauricio, descubre que él tenía una hija secreta, Valentina, y decide asumir la custodia de la niña. Sin embargo, el camino estará plagado de obstáculos que pondrán a prueba su amor por la pequeña.

Por su parte, Eugenio De la Vega (Chris Pazcal) es un hombre generoso pero cerrado al amor tras su divorcio. Sin embargo, se ve involucrado en la vida de Isabella luego de un trágico accidente donde él desea ayudarla. La llegada de la pequeña Valentina genera una conexión profunda entre ellos, aunque algunos secretos ponen a prueba su relación.

Cuando se revela que la niña es en realidad sobrina de Eugenio, pues es hija de su hermana desaparecida (Fedra De la Vega), la confianza entre Eugenio e Isabella se fractura y se separan por un tiempo. Pero su amor es más fuerte y juntos luchan por obtener la custodia de Valentina, se casarán para protegerla y enfrentarán a Fedra.

¿Quién es Fedra De la Vega, personaje de Regalo de Amor?

Fedra es la hermana de Eugenio, una mujer bella que padece Trastorno Límite de la Personalidad. También es rebelde, inmadura y caprichosa, por lo que se escapó de su casa con sólo 18 años, lo que llevó a Eugenio, el protagonista, a contratar a un investigador para encontrarla.

Durante su tiempo lejos de su familia, Fedra se involucró sentimentalmente con Lauro, un vividor sin rumbo, y tuvo una noche de pasión con Mauricio, el esposo de Isabella, por lo que quedó embarazada de forma inesperada.

Mauricio la convence de no interrumpir el embarazo. Al nacer Valentina, Fedra rechaza a la niña, aunque la mantiene cerca para seguir recibiendo manutención y algunos beneficios. La joven Freda repite el mismo ciclo de maltrato que sufrió de su madre durante su infancia.

Sin embargo, Fedra ama profundamente a su padre, Gaspar. Al enterarse de que él está en coma, regresa a la casa, alterando la dinámica familiar y manipulando a Eugenio, quien siempre la ha protegido. Cuando la joven De la Vega conoce a Isabella y se entera de la muerte de Mauricio, no se interesa en recuperar a Valentina, hasta que descubre que luchar por la custodia podría destruir a su madre, a quien odia.

¿Quién es Valentina Buzzurro, quien interpela a Fedra De la Vega en Regalo de Amor?

Valentina Buzzurro nació en Agrigento, Italia, el 21 de junio de 2000. Es una prometedora actriz italo‑mexicana radicada en México desde los ocho años. Se formó en la Escuela de Artes Escénicas CasAzul, debutó en cine en Viento Aparte (2014) y ha destacado en televisión con papeles en producciones como El Señor de los Cielos, Los pecados de Bárbara, Vencer el desamor, Vencer el pasado, La historia de Juana y Eternamente amándonos.

Hace unos meses fue vista muy romántica junto a Eduardo Capetillo Jr, sin embargo, no han confirmado que tengan una relación o algún vínculo sentimental.