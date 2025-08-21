Brent Hinds, guitarrista y cofundador de Mastodon, muere en accidente de motocicleta

Brent Hinds, excantante y guitarrista de la banda de heavy metal Mastodon, falleció el miércoles por la noche en Atlanta, en un terrible accidente de motocicleta. La noticia fue confirmada por la banda, que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde lamenta la pérdida del músico.

Autoridades locales informaron que el hombre de 51 años conducía su Harley-Davidson cuando el conductor de un SUV BMW no le cedió el paso al girar. Esto provocó que Brent quedara inconsciente inmediatamente y fue declarado muerto en el sitio del impacto.

“Estamos en un estado de tristeza y dolor insondables... anoche Brent Hinds falleció como resultado de un trágico accidente. Estamos desconsolados, sorprendidos, y todavía tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos, y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos”, expresó Mastodon en una publicación de Instagram.

Además, envió un mensaje de solidaridad y amor a la familia y personas que compartieron algún momento con el guitarrista. La agrupación pidió también al público respetar el duelo por la muerte de Brent Hinds: “Nuestros corazones están con la familia, amigos y fans de Brent. En este momento, te pedimos que respetes la privacidad de todos durante este momento difícil”.

¿Quién era Brent Hinds, guitarrista y cofundador de Mastodon, que murió?

Brent Hinds, cuyo nombre real es William Brent Hinds, nació el 16 de enero de 1974. Fue un renombrado guitarrista y vocalista estadounidense, reconocido por ser miembro fundador de la influyente banda de metal progresivo Mastodon.

Co-fundó la banda Mastodon en el año 2000 junto a Troy Sanders, Brann Dailor y Bill Kelliher. Además, fue guitarrista principal y compartió las labores vocales durante más de dos décadas, desde el álbum debut Remission (2002) hasta Hushed and Grim (2021).

En marzo de 2025, después de 25 años con la banda, anunciaron que Brent Hinds y Mastodon decidieron separarse de mutuo acuerdo. La agrupación expresó su gratitud por la historia compartida y aseguró que seguirían adelante con sus giras programadas de 2025.

En redes sociales amigos y fans de Brent compartieron fotografías del músico y enviaron condolencias a su familia. Además, agradecieron el legado musical del guitarrista.