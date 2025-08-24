El reconocido productor y director mexicano Pedro Damián reveló recientemente que su carrera estuvo en peligro de terminar cuando grabó un beso entre dos niños en una famosa telenovela infantil. Descubre quiénes eran esos pequeños protagonistas y cómo vivió ese momento el creador de Rebelde.

Pedro Damián revela que casi lo corren de su primera novela por transmitir un beso entre dos niños

En entrevista para El Minuto que cambió mi destino, con Gustavo Adolfo Infante, Pedro Damián recordó su primer trabajo como productor, El abuelo y yo, una telenovela infantil de Televisa.

El también actor mexicano reveló que casi lo despiden de la televisora por una escena que grabó en donde se ve a Ludwika Paleta y Gael García Bernal, cuando eran niños, dándose un beso, lo que escandalizó al público de la época, pues no era común que aparecieran esas escenas en televisión.

“Me iban a correr en mi primera novela como productor, El abuelo y yo. Porque hay un beso entre un niño de 12 años y una niña de 11, Ludwika Paleta y Gael García Bernal. Se me ocurre, ya sabes eres joven”, narró Pedro Damián.

El productor comentó que luego de la transmisión del beso, lo mandaron llamar a la oficina de Emilio Azcárraga y aseguró que estaba muy nervioso y temeroso de las consecuencias que pudiera tener en su carrera dicha escena en televisión.

“Me mandan llamar a la oficina del señor Azcárraga papá, El Tigre, entonces me dicen: ‘te van a hablar por lo de la novela porque parece que le enseñaron al señor unas imágenes de un beso ente dos niños’. Estaba afuera de la oficina, temblaba”, rememoró el productor.

Pedro Damián también recordó que el dueño de la televisora le hizo un reclamo por poner esa escena en televisión nacional, pero él le respondió que el beso era una muestra de amor entre los protagonistas de El abuelo y yo.

“Entro a la oficina, él estaba hablando por teléfono, cuelga. Me mira directamente y me dice: ‘¿quién te crees que eres tú para que estés creando en las mamás situaciones difíciles?’, algo así, era de: ‘¿quién te crees para meterte en la vida de las mamás y preocuparlas por un beso de unos niños?’“, narró.

“Yo me quedé callado un ratito pensando qué le iba a decir. Luego le respondo: ‘creo que es mejor que ese beso se diera en la boca, fuera bonito a que se hiciera público a que fuera a escondidas de sus papás. Fue una muestra de amor’”, finalizó.

Aquí puedes ver el beso entre Ludwika Paleta y Gael García Bernal por el que casi corren a Pedro Damián.

¿Quién es Pedro Damián y cuál es su trayectoria?

Pedro Damián es un reconocido productor, director y actor mexicano, ampliamente conocido por su trabajo en el mundo de las telenovelas juveniles. Nació el 29 de noviembre de 1952 y ha sido una figura clave en Televisa. Su mayor éxito internacional fue Rebelde (2004-2006), telenovela que dio origen al fenómeno musical RBD, convirtiéndose en un ícono pop en América Latina.

Antes de forjar una carrera como productor, trabajó como actor en cine y televisión. A lo largo de su carrera ha estado al frente de proyectos como Clase 406, Like, la leyenda, Verano de amor y Muchachitas como tú.