¿Quién es Tony Mils, nieto de Carlos Slim, y quienes son sus padres?

Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, da mucho de qué hablar en el mundo de los negocios y las finanzas. A causa de esto, su familia también es constante objeto de discusión, pues muchos se preguntan quiénes serán sus herederos y gozarán de su fortuna, la más abundante en poder de una persona en México.

Los seis hijos de Carlos Slim se dedican a los negocios, y cuentan cada uno con cuantiosas fortunas, por lo que la administración de la riqueza de su padre no será un problema para ellos.

Sin embargo, hay un integrante de la familia Slim que ha llamado la atención por ser el único —conocido hasta el momento— que ha dejado de lado las finanzas y los negocios para dedicarse a su pasión: la música. Él es Tony Mils.

Él es Tony Mils, nieto de Carlos Slim, que se dedica a la música

Antonio Slim Serrano, nacido en la Ciudad de México, es nieto de Carlos Slim, y su nombre ha llamado la atención a causa de que es el único integrante de esta familia que no se dedicó a los negocios, sino a una actividad igualmente apasionante: es cantautor.

Aunque se desconocen más detalles biográficos como su fecha de nacimiento (se estima que, en 2025, tiene alrededor de 25 años), se sabe que sus padres son Marco Antonio Slim Domit, presidente del consejo de administración de América Móvil, Grupo Financiero Inbursa, y Ximena Serrano, también empresaria.

Bajo el seudónimo de Tony Mils, Antonio Slim ha construido una sólida carrera como músico a través de 15 sencillos y su más reciente trabajo, el álbum Escribo esto para ti estrenado en 2025.

De acuerdo con la información que ha compartido en entrevistas, Tony descubrió desde muy joven que su pasión era la música, por lo que decidió mudarse a Colombia para producir sus propias canciones y enfrentarse a los retos de entrar a la industria musical sin conexiones previas.

Este esfuerzo lo ha llevado a escenarios como el festival Tecate Emblema y el Lunario del Auditorio Nacional.

Sin embargo, pese a su inclinación más artística que financiera, Antonio Slim podría no descartar seguir el camino de su familia, pues se sabe que, en paralelo, está estudiando Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey.

Puedes escuchar la música de Tony Mils en Spotify y seguirlo en sus redes sociales.

