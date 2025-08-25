Rey y conquistador: Reparto de la serie con James Norton y Nikolaj Coster-Waldau

Rey y Conquistador es la nueva serie de HBO Max que ha llamado la atención al ser señalada como la producción ideal para los seguidores de Vikingos y Juego de Tronos. El drama histórico promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año en el servicio de video.

La serie Rey y Conquistador llega a la plataforma de streaming de HBO Max el próximo 28 de agosto del 2025. La ficción contará con un total de 8 episodios que serán emitidos de manera semanal hasta el 16 de octubre. Ahora, te compartimos de qué trata y cuál es el reparto de la serie.

¿De qué trata Rey y Conquistador?

La historia se basa en el siglo XI para narrar el enfrentamiento que hubo entre Guillermo de Normandía y Harold de Wessex. Los hombres pasaron de ser aliados y amigos a enfrentarse como enemigos por la corona de Inglaterra.

La serie se adentra en los dilemas personales de sus protagonistas, las complejas lealtades que vivían y como el poder consigue fracturar incluso los vínculos que parecen ser los más fuertes.

Gracias a este factor más íntimo, la crítica especializada comienza a mencionar a Rey y Conquistador como la sucesora de otras series de época como Vikingos y Juego de Tronos.

El guion está a cargo de Michael Robert Johnson, responsable de Sherlock Holmes, mientras que el primer episodio está dirigido por Baltasar Kormákur, director de cintas como Everest.

Elenco de Rey y Conquistador

Este es el elenco que conforma la nueva serie de HBO Max.

James Norton es Harold de Wessex

Con 40 años de edad, el actor británico es bien conocido por dar vida al príncipe Andréi Bolkonsky en la miniserie War and Peace. En la nueva serie de Max, interpreta al último rey de la Inglaterra anglosajona.

Se sabe que fue elegido para suceder a su cuñado Eduardo el Confesor por la asamblea de hombres sabios. Sin embargo, se enfrentó por el trono al rey noruego Harald Hardrada y el duque normando Guillermo el Conquistador.

James Norton as Harold Godwinson in ‘King & Conqueror’ 🐴🗡️ pic.twitter.com/HAV1ic94Wg — james norton news (@jginorton) August 24, 2025

Nikolaj Coster-Waldau es Guillermo de Normandía

El actor de 55 años de edad es conocido por haber interpretado a Jaime Lannister en Juego de Tronos. Ahora, regresa a las series con el papel estelar de Guillermo de Normandía, también conocido como ‘El Conquistador’ o ‘El Bastardo’.

Fue el primer rey de Inglaterra de origen normando y su reinado se extendió desde 1066 hasta su muerte en 1087. Descendiente de vikingos, fue duque de Normandía con el nombre de Guillermo II desde 1035.

Clémence Poésy es Matilda de Normandía

Emily Beecham es Edith Swanneck

Eddie Marsan es el Rey Edward

Juliet Stevenson es Lady Emma

Jean Marc Barr es el Rey Enrique de Francia

Geoff Bell es Godwin

Elliot Conwan es Sweyn

Bjarne Henriksen es Earl Siward

Claire Holman es Gytha

Oliver Masucci es Baldwin

Ingvar E. Sigurosson es Fitz Osbern

Tráiler de Rey y Conquistador