Asesinan a la hermana del youtuber Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

Luego de la muerte de varios yoiutuber, influencers, presuntamente vinculados al crimen organizado, se dio a conocer el asesinato de la hermana de El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys.

María de Jesús es la hermana del Conejo Toys que fue asesinada la tarde del 26 de agosto en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, zona conocida como El Tamarindo, en Culiacán, Sinaloa.

Así mataron a la hermana de Conejo Toys

De acuerdo con la información de medios locales, la mujer fue asesinada cuando se encontraba sentada en una choza improvisada, cuando un comando armando llegó abordo de unos vehículos y abrieron fuego contra la mujer.

La agresión fue directa y en el lugar quedaron al menos siete casquillos, luego de haber disparado contra la mujer de 35 años de edad.

Después del asesinato de la hermana de Conejo Toys, las autoridades desplegaron un operativo con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Mientras que la Fiscalía del estado ya está investigando que fue lo que pasó.

¿Qué dijo Conejo Toys sobre el asesinato de su hermana?

Por el momento El Conejo Toys no se ha pronunciado en redes sociales la tragedia de su hermana, pero sus seguidores le han dejado emotivos mensajes para hacerle saber que lo acompañan en su dolor.

“Mucha fuerza conejo toys aquí estamos para apoyarte y mis condolencias”, “A ninguno de los que estamos aquí nos gustaría pasar por una situación así, RESPETEN”, “DEP tu hermana”, “Que en Paz descanse tu Hermana”, fueron algunos comentarios que le dejaron sus seguidores en sus perfiles de redes sociales.

La muerte de la mujer se da luego de la muerte de otros influencers, luego de que en enero pasado una avioneta arrojó volantes en Culiacán en los que aparecían 25 personajes públicos, entre ellos Markitos Toys, El Conejo Toys, Peso Pluma y Roberto Tapia.