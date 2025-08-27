Los rumores sobre una posible relación entre Jimin, integrante de BTS, y la actriz Song Da-eun captaron la atención de las fans del cantante tras la publicación de un video en TikTok donde aparecen juntos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se especula que existe un noviazgo entre los artistas. En 2024, usuarios en redes sociales destacaron algunas publicaciones “sospechosas” realizadas por Song Da-eun donde algunas prendas u objetos pertenecientes a Jimin aparecen en su departamento.

A raíz de esto, la actriz fue duramente criticada y acusada de buscar fama aprovechando el nombre de Jimin, lo que la llevó a alejarse temporalmente de redes sociales. Eso cambió con su reciente historia publicada en TikTok, que reavivó las especulaciones sobre su presunta relación.

Knets dig up compilation of Song Daeun allegedly making her couple with Jimin obvioushttps://t.co/x3l9SUw2hp pic.twitter.com/MOYwG65wzG — pannchoa (@pannchoa) August 27, 2025

¿Este VIDEO confirmaría un noviazgo entre Jimin de BTS y Song Da-eun?

En la grabación, publicada a través de la cuenta de Song Da-eun, se ve a Jimin de BTS sorprendido al encontrarse con la actriz al salir de un ascensor en un edificio residencial. Al verla, Jimin le dice: “¿Cómo supiste que venía? No te lo dije a propósito”. El video se corta mientras ambos se alejan caminando juntos.

Aunque la publicación fue eliminada poco después, ya se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento, BigHit Music, la agencia de BTS, no ha emitido ningún comunicado negando o confirmando que los artistas tengan una relación de noviazgo.

¿Quién es Song Da-eun, actriz que tendría un noviazgo con Jimin de BTS?

Song Da‑eun nació el 14 de junio de 1991. Es una actriz y figura de la televisión surcoreana de 33 años. Comenzó su carrera en la pantalla grande con un papel en la aclamada película The Handmaiden (2016) y ha tenido participaciones secundarias en series como The Golden Spoon, More Than Friends, Once Again, Be Melodramatic, Hold My Hand, Miércoles 3:30 PM y Can’t Lose.

Además, Song Da‑eun ganó visibilidad como participante del popular reality de citas Heart Signal 2 en 2018, lo que la convirtió en una cara conocida del entretenimiento surcoreano. Del mismo modo, ha incursionado en el mundo del modelaje.

En Instagram la joven estrella cuenta con 188 mil seguidores y ha compartido en varias ocasiones su afición por el beisbol a través de videos y fotografías en diversos estadios. En TikTok cuenta con 13.7 mil seguidores y comparte algunos cilps de su día a día como actriz y de momentos con sus perritos.