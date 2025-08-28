Halsey regresa a CDMX: Fecha, precio, preventa y venta general de boletos

La cantante Halsey se volvió tendencia en redes sociales luego de que anunciara su regreso a México como parte de su gira Back to Badlands Tour, en celebración del décimo aniversario de su exitoso álbum Badlands. Las fechas incluyen conciertos en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, entre otros.

Los fans de la intérprete están ansiosos por revivir éxitos como “Colors″, “Gasoline”, “Castle” y “Roman Holiday”, que son parte del disco. Badlands fue el primer álbum de estudio de la también compositora.

El esperado concierto en nuestro país está programado para el miércoles 22 de octubre de 2025, en el Pabellón Oeste del emblemático Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Preventa y venta general de boletos para el concierto de Halsey en CDMX

La preventa de boletos para el concierto de Halsey en CDMX comenzará el 4 de septiembre a las 10:00 AM a través del sitio web de Ticketmaster. Recuerda que este beneficio es exclusivo para tarjetahabientes de Banamex.

Un día después, el 5 de septiembre también a las 10:00 AM, se abrirá la venta general, disponible para cualquier usuario con tarjeta u otros métodos de pago, también por la plataforma de Ticketmaster. Debido a la alta demanda, te aconsejamos ingresar con anticipación al sitio.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Hasta el momento no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos para el concierto de Halsey en CDMX. Se espera que esta información se revele próximamente, probablemente justo cuando inicie la preventa destinada a fans.

Halsey regresa a CDMX tras años de ausencia

La cantante y compositora originaria de Nueva Jersey, EU, Halsey, ha pisado suelo mexicano por lo menos en tres ocasiones. La primera fue en 2015, cuando se presentó en el famoso Festival Corona Capital en CDMX, en ese momento fue presentada como una artista emergente y prometedora.

En 2018, regresó para ofrecer su primer concierto en solitario en el país en el Pepsi Center WTC, como parte de la gira Hopeless Fountain Kingdom. En dicha ocasión Lauren Jauregui fue incluida como artista invitada.

Un año después, en 2019, realizó un show pequeño en el Lunario del Auditorio Nacional como parte de su participación en los MTV MIAW.