México tiene “una cita con El Malilla” en el Palacio de los Deportes

Con la emoción a flor de piel, El Malilla anunció su primer concierto en el Palacio de los Deportes para el próximo 13 de febrero de 2026, un paso que él mismo calificó como histórico para su género musical y su carrera. “Considero que es una caja de Pandora el anunciar el Palacio de los Deportes, ya que somos los primeros y espero que no seamos los últimos en hacerlo. El reguetón es mi género, es mi cultura. Vengo del Estado de México, y ver cómo hemos crecido es muy satisfactorio”, compartió en conferencia ayer.

El anuncio llega en medio de cifras récord: su más reciente tema superó los dos millones de streams en un solo día. “Me siento feliz, pleno, en el mejor momento de mi vida personal y artística. No sé qué pase mañana, pero hoy estoy viviendo un sueño. Muy agradecido con Dios y la vida”, dijo con una sonrisa.

Lejos de perder el piso, El Malilla subrayó que sigue cerca de su gente en Valle de Chalco. “Yo no voy por la vida diciendo que soy humilde, considero que todos merecemos respeto. Al final del día todos vamos para el mismo hoyo. Yo sigo viviendo en mi barrio, voy a las retas, saludo a mis vecinos. Eso me encanta porque quiero que la gente diga: ‘qué chido que este güey es una persona como nosotros’”.

TE RECOMENDAMOS: Regresa el ícono australiano Kylie Minogue reafirma su legado en el Domo de Cobre

El músico, ayer, durante una conferencia de prensa Fotos›Carlos Mora

LUCERO, DANNA Y MÁS DUETOS. Su proyecto artístico no se detiene y las colaboraciones son parte fundamental. En la charla sorprendió al hablar de Lucero, con quien coincidió en el casting de una cinta que ella protagoniza, y a la que el cantante se integrará: “Me sorprendió que Lucero conociera mi proyecto y me dijera ‘Malilla’. Yo crecí viéndola con mi mamá y mis tías, estoy más que puesto para trabajar con ella”.

También se refirió a Danna, con quien ya comparte un tema, “Khe calor”, que describió como “único y atemporal”. “Es una canción que le hemos dado vueltas, que se puede gritar, cantar y dedicar. La gente la recibió con cariño y fue un momento muy lindo en mi carrera”, explicó quien también estudió Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Nacional.

Sobre lo que viene, adelantó que prepara colaboraciones con artistas de reguetón y también de salsa, un género que le apasiona desde niño. “Soy reguetoñerito, pero crecí en un barrio con cumbia y salsa. Me gustaría grabar con un salsero en su propio estilo, no en reguetón”, dijo el joven músico, cuyo nombre es Fernando Hernández Flores.

El Palacio de los Deportes será, dice, “una cita con El Malilla”. Agregó que creará un evento único que tendrá invitados secretos y música en vivo. “No quiero que sea un show más. Consejo: vayan arregladitos, con sus mejores Jordans, porque será una noche inolvidable. Quiero que la gente salga diciendo: ‘valió la pena’”.

Pese a su éxito, el cantante de 25 años no olvida de dónde viene ni lo que ha tenido que enfrentar. “He sufrido y también me han agarrado de pend…, no lo niego. Pero lo he hecho con amor. La música pasó de ser mi trabajo, a mi privilegio”, concluyó.