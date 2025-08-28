Pacemaker 2ª temporada: episodio 2, cuando es mejor estar del otro lado.

El insólito transitar de Pacemaker continúa con este segundo episodio de la nueva temporada al que podríamos denominar como principalmente complementario; sin embargo, eso no lo hace menos disfrutable. Porque si bien aquí se enfocan en explicar el estatus que recién nos presentaron del protagonista y sus amigos, mientras la línea argumental principal sobre el pliegue cuántico oculto en la otrora casa de su padre avanza hacia donde todos sabíamos que lo haría, llevándole a sumergirse en esa otra realidad cuya versión de su vida es aparentemente perfecta; en el camino surgen divertidas situaciones que siguen evidenciando lo irónico de como lo políticamente incorrecto se ha vuelto correcto y las diferentes patologías de los personajes.

Así entonces, se agradece que podamos ver cómo fue que Rick Flag tomó posesión de su nuevo cargo al frente de A.R.G.U.S. y pudo acceder a los detalles sobre la muerte de su hijo en Corto Maltés, así como el ver algo más sobre el proceso de rompimiento entre Leota Adebayo y su novia, pero el asunto es que todo eso ya se había dado fácilmente por entendido y no era que hiciera falta.

En contraste, aunque los chistes intermedios sobre el “pajarismo” del agente enviado a acompañar a Economus en su labor de vigilancia, o con respecto a la costumbre de quienes acuden a fiestas llevando o no algún regalo a los anfitriones, apenas y resultan curiosos al venir de sujetos sin el carisma suficiente y que hasta este momento poco o nada nos importaban, es reveladora y muy entretenida la pelea salvaje y casi psicótica del emplumado Eagly, quien así deja en claro el porqué es el compañero de un peligroso ex-supercriminal. Lo mismo sucede con la secuencia en tono de comedia negra donde se sella el destino del “otro yo” de Pacemaker, la cual enfatiza los contrastes amorales de su personalidad ante el tratamiento un tanto más profundo que ahora tiene.

Claro, al no estar James Gunn en la silla de director como en el capítulo anterior, la ejecución no alcanza los acostumbrados niveles de cinismo y acidez a los que apunta la mayor parte de los planteamientos, pero aun así hay continuidad en el tono y la trama que se sostiene por sí misma para, con lo que es más una ilustración de la misma, al menos mantener el interés por lo que habrá de venir y que promete ser mucho mejor con cada nueva entrega semanal de las andanzas de esta especie de antihéroe en rehabilitación llamado Pacemaker. La serie se puede ver en HBO Max, y cada jueves llega un nuevo episodio.

JVR