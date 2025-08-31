Survivor México: ¿Quién sale eliminado hoy 31 de agosto?

Uno de los sobrevivientes de Survivor México será eliminado y quedará fuera de la gran final del reality show y se quedará sin la posibilidad de pelear por el gran premio millonario y convertirse en leyenda del programa.

La competencia comenzó desde el viernes, cuando los tres sobrevivientes: Sergio, Esmeralda y Kenta se enfrentaron en un duelo de destreza, donde la primera en salir victoriosa fue Esmeralda, pero se quedó pendiente el duelo entre Sergio y Kenta.

¿Quién es el eliminado de hoy en Survivor México?

De acuerdo con los spoilers, el eliminado de hoy de Survivor México sería Kenta, él es quien no podrá terminar de completar su torre y tendrá que abandonar la competencia, por lo que el juego final sería entre Esmeralda, Sergio y Sargento.

Sin embargo, cabe recordar que todos los spoilers son inciertos en muchas ocasiones, por lo que los fans tienen que ver el programa completo para conocer al verdadero eliminado y al verdadero ganador de Survivor México.

Así se vivió la competencia entre Esmeralda, Sergio y Kenta

La competencia inició el viernes 29 de agosto cuando Esmeralda, Sergio y Kenta tenían que enfrentarse en duelo de la extinción para buscar su permanencia en la final del programa, el único que tenía su lugar asegurado era Sargento.

Finalistas de Survivor México 2025 ı Foto: Especial

El juego consistía en armar una torre con piezas que se les entregó a cada jugador, una vez que tenían la torre armada, ésta tenía que estar pie por al menos tres segundo, según el conteo de Warrior, presentador del reality show.

La primera en lograr el desafío fue Esmeralda, quien fue la más veloz de los tres y rápidamente superó el conteo de Warrior, y después su torre se desplomó, pero ella aseguró su lugar en la final.

El duelo final será entre Sergio y Kenta, sin embargo, quien más problemas tuvo con su torre fue Kenta, la rearmó varias veces y se le caía, sin embargo, la de Sergio estaba algo chueca hasta que se acabó el programa del viernes, lo que podría afectarlo y derrumbarse, por lo que tiene que volver a empezar a armarla junto con Kenta, por lo tanto la competencia está cerrada.