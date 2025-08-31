Spoilers

Survivor México 2025: ¿Quién es el ganador de hoy 31 de agosto?

Conoce al mejor sobreviviente de la temporada; él es el ganador de Survivor México 2025

Conoce al ganador de Survivor México 2025
Conoce al ganador de Survivor México 2025 Foto: Especial
Por:
Karen Rodríguez

Llegó el día de la final de Survivor México 2025, después de varias semanas intensas de juego, de sobrevivir a rivalidades, falta de comida, traiciones y juegos mentales, entre otros.

Hoy por fin se dará a conocer al ganador de Survivor México, el mejor sobreviviente del programa, que no solo se llevará el reconocimiento del público y de sus compañeros, sino también un premio millonario.

¿Quién gana Survivor México 2025?

Los spoilers señalan que el ganador de Survivor México 2025 sería Sergio, quién se enfrentará a sus dos compañeros que quedan en la competencia que son Sargento y Esmeralda.

Sin embargo, si los spoilers son incorrectos, existe la posibilidad de que la ganadora del programa sea Esmeralda.

Los fans tienen que esperar a que se transmita el programa de hoy para conocer al ganador de Survivor México.

¿A qué hora empieza la final de Survivor México?

La final de Survivor México 2025 empieza a las 8:00 pm y se transmite por el canal de Azteca Uno.

¿Quiénes son los finalistas de Survivor México?

Los finalistas del programa de hoy son Sergio, Sargento y Esmeralda.

  • Sergio
  • Sargento
  • Esmeralda
