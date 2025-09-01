¿De qué murió Graham Greene? Actor nominado al Oscar de 73 años

Hollywood está de luto después de darse a conocer la muerte del actor Graham Greene. El hombre fue nominado al Oscar en el pasado y falleció a los 73 años de edad. La noticia fue revelada por el medio Deadline este 1 de septiembre.

El histrión se dio a conocer por la película Danza con Lobos. Su participación en el mundo del cine fue sumamente importante, pues Graham Greene marcó un cambio en la industria, al abrir la puerta de la misma a actores indígenas en Hollywood.

¿De qué murió Graham Greene?

Se dio a conocer que el actor falleció el 1 de septiembre en un hospital de Toronto, después de luchar contra una enfermedad por un largo tiempo. “Fue un gran hombre de moral, ética y carácter, y lo extrañaremos eternamente”, mencionó el mánager. Hasta ahora, se desconocen las causas exactas detrás de la muerte del histrión que tenía 73 años.

¿Quién era Graham Greene?

Graham Greene fue un actor nacido el 22 de junio de 1952 en Ohsweken, en la reserva de las Seis Naciones de Canadá . Trabajó en diversos empleos hasta que decidió probar suerte en el teatro. Sobre su vida privada, se casó con Hilary Blackmore y tuvo una hija llamada Lilly Lazare-Greene.

En 1970, ya era parte de producciones profesionales y nueve años después, debutó en la serie dramática de Canadá El Gran Detective. Su saltó a Hollywood llegó con la película Danza con Lobos, donde fue co-protagonista y dio vida a “Pájaro Kicking”.

Este personaje le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto de 1991. Después de ello, Graham Greene participó en otras películas y series como las siguientes:

Northern Exposure

Se ha escrito un crimen

Lonesome Dove: La serie

Wolf Lake

The Red Green Show

Defiance

Longmire

Goliath

Reservation Dogs

Echo

Riverdale

1883

Tulsa King