Exatlón Cup: ¿Quién gana hoy 1 de septiembre entre México vs Estados Unidos?

Este lunes 1 de septiembre regresa Exatlón México con la Exatlón Cup, en la que la selección de México se va a enfrentar a otros cuatro países para demostrar qué equipo es el mejor en este reality show deportivo.

Los atletas más queridos del programa regresan para representar al país y dejar en alto el nombre de los deportistas nacionales.

México se enfrenta a las escuadras de Estados Unidos, Hungría, Alemania y Rumania, durante una semana jugarán en los circuitos más complejos de Exatlón México y del mundo para ver qué selección se impone.

Esta es la segunda vez que se hace una Exatlón Cup, sin embargo, esta es la primera vez que se hace en duelo internacional.

¿Quién gana hoy en Exatlón Cup?

El día de hoy el enfrentamiento de Exatlón Cup es entre las selecciones de Exatlón México y Exatlón Estados Unidos, aún no se sabe quién va a triunfar, pero los fans esperan que el ganador del juego de hoy sea el equipo de Exatlón México.

Cabe recordar que México ha logrado ganarle a Estados Unidos, pero también los rivales del norte se han impuesto en varias ocasiones en los duelos internacionales, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador.

Participantes de Exatlón Cup

Leyendas del programa regresan solo para defender a México ante otras naciones y algunos de los nombres que más revuelo causan son: Daniel Corral, Duggan y Mati Álvarez. Checa la lista completa.

Mario Osuna

Evelyn Guijarro

Mati Álvarez

Daniel Corral

Eliud Pulido

Ernesto Cazares

Doris del Moral

Javier Márquez

Paulette Gallardo

Duggan

Nataly Gutiérrez

Koke Guerrero

¿Cuando inicia la temporada de Exatlón México 2026?

Después de que se realice la Exatlón Cup, iniciará el draft de atletas que van a buscar un lugar para ser los nuevos integrantes del programa.

Antonio Rosique señaló que se está buscando a la nueva generación de los deportistas.

Sin embargo, después del draft comenzará la nueva temporada con nuevos rostros, pero también con algunas leyendas que se quedan en República Dominicana para sumarse a la temporada.