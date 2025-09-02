Alejandro Sanz recorre las calles de Puebla y nadie lo reconoce previo a sus conciertos | VIDEO

Alejandro Sanz comienza este 3 de septiembre con una serie de conciertos en México, por lo que ya se encuentra en Puebla, la primera de las ciudades donde se presentará durante su gira por la República Mexicana. "Música y México en vena. No puedo pedir más“, celebró en sus redes sociales.

No reconocen a Alejandro Sanz en Puebla

Durante su visita a Puebla, Alejandro Sanz decidió hacer un recorrido por las calles de la ciudad y sorprendió cuando aparentemente nadie o muy pocas personas lo pudieron reconocer como el cantante español, lo que le permitió dar un recorridos bastante tranquilo.

Fue a través de sus redes sociales que el cantante hizo una publicación donde dedicó unas palabras sobre el inicio de su gira en el país. “Septiembre llegó y trae consigo la pregunta que necesito responderos. ¿Y ahora qué? La respuesta es clara: en 2 días nos vemos en Puebla para arrancar la gira“, dijo.

En el post, podemos ver al cantante checando los últimos detalles de su gira, antes de mostrar algunas fotos de cuando salió a la calle en el estado mexicano. En ese sentido, lo vemos caminar entre los autos y conocer lugares aledaños con gente que pasa a su alrededor.

.@AlejandroSanz recorrió las calles del Centro Histórico de #Puebla sin ser reconocido, caminó tranquilamente entre los coches sin que nadie le pidiera fotos. El cantante se prepara para sus conciertos del 3 y 4 de septiembre en el Auditorio GNP Seguros. pic.twitter.com/i6NI5t1thW — Nacho Lozano (@nacholozano) September 2, 2025

Incluso cuando e encuentra en un lugar con varias personas caminando en dirección contrario, nadie se detiene para verlo, lo que deja ver que no lo reconocieron a pesar de ser un artista reconocido a nivel internacional.

El artista estuvo en algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad como el Callejón de los Sapos, Barrio del Artista y la zona de San José. Si bien logró agotar sus dos presentaciones en el Auditorio GNP Seguros, nadie en la zona lo reconoció, no le pidió alguna foto, por lo que no necesitó siquiera que lo acompañara seguridad.

Alejandro Sanz tendrá un total de 24 conciertos entre septiembre y octubre en varias ciudades de México. Te compartimos las fechas: