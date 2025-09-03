Cardi B enfrenta a un reportero tras ser absuelta por agresión a guardia de seguridad

La cantante Cardi B fue absuelta por los cargos de agresión y libró una demanda de 24 millones de dólares. La estadounidense fue acusada de arañarle la cara a una agente de seguridad en 2018. Sin embargo, la rapera protagonizó una nueva polémica al salir de un tribunal en Los Ángeles y discutir con un reportero, ¿nueva demanda a la vista?

Cardi B es absuelta por agresión a guardia de seguridad

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almanzar, fue absuelta recientemente de los cargos de agresión que enfrentaba. El jurado desestimó las acusaciones Emani Ellis, quien señaló a la rapera de agredirla cuando la famosa se dirigía a una cita ginecológica en Beverly Hills, en el año 2018.

La demandante aseguró que Cardi B la insultó, la escupió y le arañó la cara durante el enfrentamiento. Sin embargo, la cantante declaró al tribunal que la guardia de seguridad se había acercado de forma agresiva para grabarla con su teléfono cuando entraba al consultorio médico.

TE RECOMENDAMOS: Voto por voto Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 3 este 3 de septiembre

“En ese momento, Cardi B tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo de su primer hijo y había tomado mucho cuidado para mantener su embarazo en privado y alejado del escrutinio de los tabloides y críticos”, señaló el equipo legal de la cantante en el tribunal.

La defensa también explicó que la demandante intentó intimidar a Cardi, antes de que el personal del consultorio médico interviniera en la discusión. Tras cinco días en la Corte, el jurado desestimó la demanda de indemnización por unanimidad.

Cardi B expresó nunca haber atacado a la guardia de seguridad: “Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer”.

Al salir del tribunal, la rapera habló en español para agradecer a sus fans el apoyo durante el juicio y firmó algunos autógrafos a quienes la esperaban.

@enlajugada12 Después de cinco días de angustia para la ramera finalmente salió triunfante de esta corte de De Alhambra donde no pagará los 25 millones de dólares que le pedía su demandante por tres arañazos en la cara #cardiB #rapera #demanda ♬ sonido original - EN_LA_JUGADA12

Cardi B enfrenta a un reportero tras ser absuelta por agresión

La cantante Cardi B se libró de pagar 24 millones de dólares, pero podría recibir una nueva demanda por enfrentar a un reportero. Todo pasó cuando ella se dirigía a su coche y el hombre gritó: “Están diciendo que tu exmarido Offset está presumiendo que te embarazó por cuarta vez, ¿habrá problemas con tu novio actual?“.

De manera inmediata la famosa lanzó una pluma en dirección al reportero, por lo que sus guardaespaldas se interpusieron para tratar de apaciguar el conflicto. Pero esto no fue impedimento para que Cardi le gritara que no debía faltarle al respeto de esa forma.

“¿Por qué tú, como hombre, crees que tienes derecho a hacerme ese tipo de preguntas? Respeta a las mujeres”, lo enfrentó la intérprete de “Taki taki”. El video ya se volvió viral y los usuarios de redes sociales tienen opiniones divididas.