Mauricio Herrera en conferencia de prensa de la obra “Aquí entre dos”. en el Teatro Rafael Solana

El actor Mauricio Herrera reapareció en los escenarios tras cinco años de ausencia en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, lo hizo en silla de ruedas, hecho que alertó al público y él explicó qué le pasó.

Mauricio Herrera reaparece en silla de ruedas y denuncia negligencia médica durante cirugía

Actualmente el histrión de 91 años está promocionando el monólogo Aquí entre dos, un montaje autobiográfico junto a su hijo Alejandro Herrera, donde repasa su historia de vida y carrera. En conferencia de prensa afirmó a los medios que una negligencia médica provocó que la mala colocación de una prótesis le impide caminar adecuadamente y lo obligó a depender de terapia física y silla de ruedas.

“Me operaron la columna, un daño colateral fue el pie, me lo desconectaron, entonces este pie no puedo hacerlo así. Le puse un alambre para que yo pueda bajar y caminar. Fue una negligencia médica”, expresó Mauricio Herrera.

Sin embargo, se mantiene optimista y descarta el retirarse de los escenarios: “Me voy a retirar cuando me retire la vida”.

¡Mauricio Herrera VIVE con su ex pareja y la pareja de ella en la MISMA casa! #SaleElSol🌞: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/wgL1EvjnVz — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 4, 2025

¿Quién es Mauricio Herrera?

Mauricio Herrera es un reconocido actor mexicano que nació el 25 de abril de 1938 en Ciudad de México. A lo largo de su extensa carrera artística, ha destacado la industria del cine, televisión y teatro, por lo que es considerada una figura emblemática del entretenimiento en México.

Su versatilidad actoral y talento le han permitido interpretar desde comedia hasta drama, forjando una trayectoria que abarca más de cinco décadas.

Inició su carrera en el teatro, donde demostró su talento actoral y carisma, lo que le abrió las puertas a la televisión y el cine. Entre las participaciones más recordadas de Mauricio Herrera están las telenovelas Destilando Amor y Alcanzar una estrella, donde interpretó papeles que tuvieron gran aceptación del público. El histrión también participó en programas de comedia como Papá Soltero y en películas como Laguna Verde y Los Verduleros 3.

Además de su labor actoral, Mauricio Herrera es reconocido por su participación en el doblaje y por su trabajo como cantante, demostrando una gran versatilidad artística. Con mucho esfuerzo se ha convertido en una figura respetada y querida en el medio artístico mexicano, siendo un referente para nuevas generaciones de actores.