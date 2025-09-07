Localizan a Marian Izaguirre con vida; la tiktoker habría sido hospitalizada, reportan

La tiktoker Marian Izaguirre, originaria de Michoacán, fue localizada con vida luego de que hace unos días se reportara como desaparecida en Uruapan. La noticia fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán a través de sus redes sociales. La Policía de Morelia habría encontrado a la influencer y fue trasladada a un hospital.

La joven de 23 años desapareció en Uruapan, donde fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre. En ese momento la Fiscalía informó que viajaba a bordo de un automóvil Kia Río color rojo, aproximadamente a las 18:00 horas. Debido a que la familia de Marian perdió comunicación con ella, se activó la Alerta Alba, un protocolo especializado en la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Los seguidores de la tiktoker contribuyeron en la búsqueda difundiendo la ficha informativa realizada por las autoridades del estado. Incluso comentaban en las publicaciones de Instagram de Marian Izaguirre que deseaban que la encontraran a salvo y pronto.

Localizan a la tiktoker Marian Izaguirre con vida

Varios días después de que Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida en Uruapan, la FGE informó a través de redes sociales la noche del sábado que la joven fue localizada con vida. La tiktoker fue encontrada en la ciudad de Morelia, pero no dieron más detalles por motivos de seguridad.

“Informamos que FLOR MARIAN IZAGUIRRE PINEDA ha sido localizada. Gracias por tu apoyo”, escribió la institución en X, antes Twitter.

Se espera que las investigaciones sigan adelante y se descifre si la joven fue presunta víctima de secuestro o si perdió contacto con su familia por decisión propia.

La tiktoker Marian Izaguirre habría sido hospitalizada, reportan

La Policía Morelia informó que elementos de su corporación encontraron a una joven que fue reportada como desaparecida en Uruapan. De inmediato, los seguidores de Marian Izaguirre aseguraron que se trataba de la tiktoker.

El comunicado de la institución fue publicado en Facebook acompañado de una fotografía donde se ve a dos oficiales al interior de lo que parece ser una habitación de hotel. También se aprecia una cama y la puerta de un baño al fondo.

“En atención a un reporte ciudadano en la colonia Lago 1, oficiales de Policía Morelia localizaron a una mujer que había sido reportada como desaparecida en Uruapan, contando con Alerta Alba activa”, inicia el reporte.

Además, la institución informó que Marian Izaguirre se encuentra hospitalizada y que continuarán las investigaciones para deslindar responsabilidades: “De inmediato se brindó apoyo médico y fue trasladada a un hospital para su atención, así como puesta a disposición de la autoridad correspondiente para dar seguimiento a su situación”.

“Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso de proteger la vida y la integridad de todos los ciudadanos”, finaliza el texto.

Marian Izaguirre habría sido trasladada al hospital luego de ser encontrada en Morelia ı Foto: Captura de pantalla