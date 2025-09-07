Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en diciembre de 2023 tras más de un año de relación. En varias entrevistas los actores expresaron su deseo de convertirse en padres juntos, pues ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Parece ser que el sueño de los actores se está volviendo realidad, pues hace unas horas anunciaron que esperan a su segundo bebé.

La pareja compartió la emocionante noticia a través de una publicación en Instagram junto a una tierna serie de fotografías. En estas imágenes, Michelle luce un vientre abultado mientras pasea por las calles de Londres, Inglaterra. Los fans del matrimonio estallaron de emoción y no dudaron en expresar sus buenos deseos en los comentarios.

Michelle Renaud y Matías Novoa sorprenden al anunciar que esperan a su segundo bebé

Los fans de Michelle Renaud y Matías Novoa fueron sorprendidos por la pareja al anunciar que esperan a su segundo bebé juntos. Aunque la actriz dio a luz en junio de 2024, hace poco más de un año, aparece en las fotografías publicadas por su esposo con un vientre bastante grande, por lo que se espera que pronto se alivie.

“Londres con mucho amor. La familia sigue creciendo”, escribió en Instagram Matías Novoa junto a varias fotografías donde aparece junto a la intérprete mexicana.

Además, Michelle Renaud compartió la publicación en su historia de Instagram y escribió con aparente emoción: “Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá, y con un hombre hermoso, más”.

Michelle Renaud y Matías Novoa esperan a su segundo bebé ı Foto: Captura de pantalla IG @michellerenaud

¿Cuántos hijos tiene Michelle Renaud y cuántos Matías Novoa?

Michelle Renaud y Matías Novoa, tienen un hijo en común, que nació a finales de junio de 2024, por lo tanto, el bebé que está por nacer sería el segundo hijo de la pareja. Además, cada uno tiene un hijo de relaciones anteriores.

La estrella de Televisa Michelle Renaud tiene un hijo que nació en 2017, es fruto de su relación con el empresario Josué Alvarado. La actriz ha compartido en varias entrevistas y redes sociales que tiene un fuerte vínculo con su hijo y también ha expresado su deseo de tener “muchos hijos”.

Por su parte, el galán de telenovelas Matías Novoa también es padre de un hijo, se sabe que el niño nació en 2011 y producto de su relación con la actriz venezolana Isabella Castillo. Al igual que Michelle, Matías ha demostrado ser un padre presente y comprometido con su familia.