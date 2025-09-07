¿Quién es el esposo de Vanessa Kirby, padre de su hijo?

La actriz Vanessa Kirby, quien interpretó a Sue Storm en la película Fantastic Four: First Steps, recientemente dio a luz a su primer hijo. Algunos fans han demostrado interés por la vida amorosa de la famosa que también participó en la serie The Crown, ello debido a su cercanía con el chileno Pedro Pascal.

Sin embargo, el actor no tiene una relación amorosa con Vanessa, pues la británica mantiene una relación con el exjugador profesional de lacrosse y empresario Paul Rabil. La pareja ha estado junta desde 2022.

¿Quién es el esposo de Vanessa Kirby?

Queremos aclarar que Vanessa Kirby no está casada aún, pero sí tiene una relación sentimental con el exjugador profesional de lacrosse Paul Rabil. Se conocieron en 2022 y su relación se hizo pública ese mismo año, pues fueron vistos tomados de la mano en Nueva York, aunque la confirmaron en redes sociales hasta noviembre de 2023.

En diciembre de 2024, medios británicos informaron que la pareja estaba comprometida. Y, en mayo de 2025, Vanessa Kirby reveló que esperaba su primer hijo durante un evento promocional de The Fantastic Four: First Steps. Las fotografías de la actriz se volvieron virales y sus fans se preguntaban quién era el padre de su primer hijo; ahora lo sabes.

Cuando la intérprete de Sue Storm visitó México para promocionar la película de Marvel en Festival de Cine CCXPMX 2025 en la capital, se podía notar su vientre abultado. Estas son las fotografías del evento promocional de junio en nuestro país.

Vanessa Kirby de 38 años y Paul Rabil de 39, han compartido algunas fotografías a través de redes sociales como Instagram, donde, como te mencionamos, confirmaron su relación. En noviembre de 2023 el también cofundador de la Premier Lacrosse League (PLL) le escribió un emotivo mensaje a la actriz: “Desde el minuto en que nos conocimos por primera vez en des moines, alrededor del mundo y de vuelta, la vida es mucho mejor, más decidida y más hermosa contigo”.

Fue en enero de 2025 cuando la pareja hizo su primera aparición pública oficial, durante la ceremonia en la que Paul Rabil fue incluido en el Salón de la Fama Nacional de Lacrosse. En ese evento, Paul Rabil le dedicó un sentido homenaje a Vanessa Kirby, reconociendo su apoyo y presencia en un momento tan significativo para él.