Regina Blandón llora al hablar del abuso que sufrió en su infancia | VIDEO

Regina Blandón se sincera sobre el abuso que sufrió en su infancia

Regina Blandón contó en entrevista con Yordi Rosado sobre una experiencia traumática que vivió en el pasado y que recientemente ha sentido resurgir por la obra de teatro en la que participa, Prima Facie.

La obra de teatro aborda la historia de una mujer abogada que sufre un abuso y debe de enfrentar a la justicia que la revictimiza. Ante ello, Regina Blandón expresó cómo vivió ella misma el ser abusada cuando era una niña.

Regina Blandón habla del abuso que sufrió

“En la casa de mis abuelos en Acapulco, el señor que se encargaba de la casa se metía a mi cuarto por las noches y me tocaba, tenía 6 años”, comenta la actriz sobre lo que vivió durante su infancia.

Ante esto, la famosa asegura que sufrió del abuso en varias ocasiones en dicho lugar, en el cuarto donde también dormía su hermano, quien nunca se enteró de lo que sucedía a escasos metros. “Le dije a mi primo en una vacación y él le dijo a mis papás”, reveló.

“En mi casa fue psicólogo, no se habla más, cúrate”, recordó sobre cómo el tema quedó cerrado en la familia después de que tomaran cartas en el asunto para alejar a su agresor.

Esta situación le trajo varias secuelas a la artista, por lo que por mucho tiempo tuvo que dormir con la luz prendida, pues imaginaba que un monstruo llegaría, lo que la llevaba a dormir con sus papás para buscar protección.

“Para yo decirte esto así, son muchos años de darse cuenta de lo que pasó, platicarlo”, dijo sobre el proceso que ha tenido para superar el momento. “No me di cuenta hasta muchos años después”, agregó.

Además, la mexicana dedicó unas palabras para el público en general, al dejar claro la importancia de mantenerse atento a las señales de abuso que pueden verse incluso entre familiares:

“Las personas que sean víctimas de agresión. Pasa en cualquier lugar. En tu casa, tu tío, tu primo, tu papá, seas hombre”, mencionó, para después recordar como en su obra Prima Facie se encuentra con dolorosos testimonios de abuso.

“Esta injusticia me rebasa, poder hacer un texto así, sobre todo como resuena en las mujeres, pero en los hombres también [...] ¿Por qué el sistema nos falla tanto?“, cuestionó finalmente Regina Blandón al respecto, cuando rompió en llanto.