Debby Ryan comparte FOTO de su embarazo; espera su primer bebé con Josh Dun

Debby Ryan dio a conocer a través de una serie de fotos que se encuentra embarazada de su primer hijo con Josh Dun, integrante de la banda Twenty One Pilots con quien contrajo nupcias en 2019.

Fue después de varios años de noviazgo que Josh Dun y Debby Ryan se casaron en secreto, noticia que al revelarse generó emoción entre los fans de la ex actriz de Disney y de Twenty One Pilots. Ahora, a seis años de sus nupcias dieron a conocer que esperan a su primer bebé.

Debby Ryan y Josh Dun anuncian embarazo

A través de una publicación de Instagram en la cuenta de la actriz de televisión, se dio a conocer que la pareja tendrá a su primer hijo. La descripción decía "dun&dun + uno", en referencia al apellido de la familia.

En la foto principal, podemos ver a la pareja abrazada. Ella lleva una falda ajustada y un top de mariposa en donde resalta su pancita de embarazo que revela que ya lleva varios meses en el proceso de gestación.

Asimismo, Josh sostiene un par de zapatitos pequeños estilo Vans cuadriculados, lo que confirma la próxima llegada de su primer bebé juntos.

La siguiente foto es una animación al estilo de caricatura clásica donde la versión animada de él, sostiene entre sus manos la pancita de ella mientras aparecen muy felices por la noticia.

En la tercera foto, podemos ver una toma a la pancita de la famosa, mientras que su esposo toca su vientre, así como ella. La siguiente imagen muestra el ultrasonido y el latido del corazón registrado del bebé.

En la última imagen, podemos ver a Debby sola en el baño, mientras se encuentra vestida con ropa casual y lleva su pelo atado. Mira directo a la cámara mientras sostiene su pancita con una expresión seria.

Si bien no dieron a conocer los detalles sobre el embarazo, por la apariencia de la famosa se estima que podría encontrarse en el segundo trimestre de gestación o a punto incluso de llegar al tercero.

El público en redes sociales ha celebrado la noticia del embarazo de Debby Ryan y el próximo nacimiento de su hijo con Joshua Dun. Algunos de los comentarios al respecto son:

“A este paso sí llegamos a los 21 pilotos”.

“Nos dicen cuando ya merito nace el bebé”.

"Nuestra Jessie va a tener a su propio niño“.

"Si es niña: radio. Si es niño: rebel"