¿De qué murió Natalia Rae? Actriz de cine para adultos

La actriz de cines para adultos, Natalia Rae murió a los 33 años de edad, mientras estaba de vacaciones con sus amigos y familia en Costa Rica. La noticia de su muerte fue revelada en su cuenta de X por su hermana.

“Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi hermana estrella falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me transmitió lo mucho que significaba para ustedes”, expresó la hermana de Natalia Rae sobre la muerte de la actriz.

Hi all this is Natalia’s sister, and I hate that I have to do this.



While on vacation, living her best life as always, my light of a sister passed away. I know that she was as much a light in your life as she was in mine, and the way she spoke of you all told me how much she… — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 4, 2025

Siguió: “Me alegra mucho que haya podido compartir esa increíble y emocionante faceta de sí misma con todos ustedes, porque realmente era una de las mejores personas del planeta, y espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, querido y formado parte de su vida.”

La joven también mencionó que han creado una campaña de GoFundMe para ayudar a regresar al cuerpo de su hermana a Arizona, de donde era originaria. “Gracias por amar a mi hermana, ella significa mucho para mí y es más importante de lo que imaginan que todos ustedes hayan estado allí”, finalizó.

¿Quién era y de qué murió Natalia Rae?

La mujer tenía 33 años de edad al momento de su muerte. Es poco lo que se sabe sobre su vida, aunque en redes sociales se comunicaba de manera constante con sus fans a través de la plataforma de X.

Se dedicaba principalmente al contenido +18, pues solo tenía X y el resto de sus redes sociales era OnlyFans, FreeCams y algunas plataformas más exclusivas para adultos.

Hasta ahora, se desconoce cuál fue la causa de muerte, pero ya hay teorías sobre lo que pasó. Antes de la tragedia, la famosa publicó en su Snapchat que había sufrido una lesión en las piernas después de haberse resbalado, por lo que debía tomar reposo en la habitación del hotel.