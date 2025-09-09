El Conjuro: Todo lo que sabemos de la nueva serie inspirada en los casos de los Warren

La serie de televisión de El Conjuro está en curso. Poco a poco se revela nueva información sobre el proyecto con el que HBO MAX busca ganar terreno en las franquicias de horror, al contar con las historias de los Warren en su servicio de streaming.

¿Qué sabemos de la serie de El Conjuro?

Tras el éxito de El Conjuro: Últimos Ritos, que alcanzó un récord histórico, la plataforma de streaming dio a conocer que la saga de horror tendrá su versión para televisión y la producción se encuentra en desarrollo, a dos años de que se filtraran los planes.

CONFIRMADO: #HBOMax está desarrollando una serie de #ElConjuro. Por ahora no tenemos detalles sobre la historia paranormal que abordará el proyecto. pic.twitter.com/ZpVIsZYzfh — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) September 9, 2025

La información fue confirmada por el portal Variety, donde se compartió en exclusiva el proyecto. En ese sentido, se reveló que la productora Nancy Won será guionista, productora ejecutiva y showrunner de la serie.

Por otro lado, para el guion se unieron Peter Cameron y Cameron Squires, ambos con experiencia en proyectos de Marvel y ahora comenzarán a escribir los episodios de la serie.

La cuarta película de la franquicia recaudó más de 194 millones de dólares en todo el mundo. Por ello, la saga se consolida como una de las más llamativas de los últimos años.

Sin fecha de estreno

Hasta ahora, se mantienen en secreto varios detalles de la producción, aunque los rumores desde 2023 señalan que la producción mostraría la continuación de la historia contada en la saga de películas.

No hay una fecha de estreno confirmada, pero se espera que el proyecto pueda ver la luz en algún punto del 2026. De este modo, se proyecta como una de las series más importantes de horror que tendrá HBO MAX en su catálogo.

La cuarta película de la franquicia recaudó más de 194 millones de dólares en todo el mundo. Desde el 2013 hasta ahora, las diversas películas de fantasmas y presencias demoniacas inspiradas en casos de los Warren han generado que consigan un público muy atraído por el ‘Conjuringverse’.