¿Todo fue publicidad? Jezzini reaparece como cantante y desata críticas por ‘jugar con la salud mental’

Jezzini generó gran preocupación en redes sociales hace unas semanas cuando desapareció de redes sociales y después, con una carta extraña que generó dudas sobre su salud metal. Ahora, ha revelado su nuevo proyecto musical.

Las opiniones se han dividido tras la reaparición de Jezzini, quien ahora se hace llamar Zzini en esta nueva faceta como artista musical. En ese sentido, muchos critican que de nuevo, el artista desatara preocupación entre sus seguidores por una estrategia de marketing.

Jezzini reaparece en redes sociales

“Bienvenidos a mi Big Bang”, decía una reciente publicación del artista. En la misma, lo podemos ver con una peluca de corte estilo bob y un overol, así como una mirada perdida.

A través de sus historias de Instagram, el ahora cantante publicó un extracto de su extraña carta que decía “si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento, ¿me cacharías en el viento?" y después hizo una reflexión sobre el tema.

En ese sentido, mencionó: “Hacer esta canción me salvó del caos en mi cabeza. Y le quise hacer un video. Un homenaje. Dirigido por mi mamá”, decía su mensaje antes de mostrar el video musical.

Las redes sociales reaccionaron con opiniones divididas. Si bien algunos se molestaron con el artista, otros señalaron que lo importante era su bienestar, aunque haya utilizado la preocupación de sus seguidores para publicidad. Te dejamos algunas reacciones en redes sociales.

“Está mal preocupar a la gente que te apoya”.

“Yo tenía mis súper teorías, pero la neta qué bueno que está bien y está expresando su arte“.

“Qué mal plan que no dimensiones la responsabilidad que tienes como influencer”.

“Weeey.. ¿Sí sabes que con la salud mental no se juega ? Te pásate de lanza"

“Chavo, nomas nos hubieras dicho que querías ser cantante y ya“.

“Me encanta tu contenido pero jugar con la salud mental es MUY bajo “.

“Contigo todo es publicidad, bye“.

Bueno Jezzini no sé quién es tu manager pero la cagaron durísimo con tu “estrategia” de mkt.



No puedes jugar con la salud mental y los desparecidos en un país donde faltan 140 mil personas.

Así fue la extraña desaparición de Jezzini

Fue a mediados de agosto que la desaparición del creador de contenido generó preocupación entre sus seguidores, ya que en su último video contaba que iría con un hipnotista para dejar el tabaco.

Sin embargo, en sus cuentas aparecieron cosas extrañas antes quedar desactivadas por un tiempo. Fue hasta inicios de septiembre que el famoso reapareció en redes sociales con una carta que despertó más dudas que respuestas en la audiencia.

“Hey, estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también, si me estás dando mi espacio, gracias”, comenzó en su mensaje, donde compartió que fue su mamá y su equipo de trabajo quiénes le pidieron que hablara para calmar al público.

En ese sentido dijo: “Como niño a quien el amor lo visitó poco, me he convertido en un adulto que hoy se siente indigno de este afecto tan fantástico”, mencionó sobre la reacción del público a su ausencia.

“Me fui un rato porque exploté. Respira. Fue una explosión tranquila. Un despertar. Hipnótico. En 3,2,1... Abre los ojos. Y vi todo desde otro lugar, Me vi desde otro lugar.”

“Se prendieron las luces de la casa embrujada y el fantasma resultó ser una sábana”, explicó. “A lo mejor todo esto se trata de un retorno a la inocencia. Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento, ¿me cacharías en el viento?“, finalizaba Jezzini en ese momento en su carta.