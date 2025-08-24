¿Dónde está Jezzini y qué le pasó? Lo que se sabe de su extraña desaparición

Dónde está Jezzini y qué pasó con él, por qué desapareció

El influencer Jezzini está causando preocupación entre sus millones de seguidores, luego de que sus redes sociales fueran vaciadas y quedaran en blanco y luego tras una nueva y extraña publicación, posteriormente, su hermano salió a dar la cara y a hablar del famoso tiktoker.

Jezzini es un joven que se hizo famoso en redes sociales por contar todas sus tragedias a manera de comedia, en otras ocasiones contaba sobre su vida más personal, pero casi siempre eran puras aventuras de su desfortunio.

Además de ser tiktoker, Jezzini dio el salto hacia la televisión, ya que apareció en la serie de televisión Bienvenidos a la familia de Netflix.

¿Qué le pasó a Jezzini?

Lo que pasó es que las cuentas de redes sociales de Jezzini desaparecieron, la cuenta de Instagram parece que fue eliminada, mientras que la de TikTok quedó vacía, sin ninguno de los videos virales conocidos del influencer.

Además, las especulaciones siguieron cuando los usuarios señalaron que la cuenta de X de Jezzini quedó igual vacía.

Jezzini ı Foto: IG: @Jezzzini

Esto sucedió el pasado 18 de agosto, por lo que ya lleva una semana que no se sabe nada del influencer, los fans están muy preocupados y no saben nada de su paradero. Al inicio se creyó que se trataba de una estrategia de marketing para generar la curiosidad como cuando algunos famosos borrar sus publicaciones para anunciar un álbum nuevo o una canción nueva. Pero debido al largo tiempo que ha pasado desde la desaparición de sus redes, los usuarios creen que está pasando algo mucho más grave.

¿Dónde está Jezzini?

Jezzini está desaparecido de redes sociales, pero debido a las últimas declaraciones de su hermano, los fans creen que Jezzini está internado en un hospital de salud mental o en Monterrey con su familia.

“Es un asunto que mi familia y yo queremos tener lo más hermético posible, pronto ya sabrán”, dijo el hermano de Jezzini en un video en redes sociales.

En un comentario, un usuario le preguntó al hermano de Jezzini que dónde estaba el tiktoker, a lo que el hermano dijo: “Yo estoy en Monterrey, fuentes del Valle”, a lo que los fans dijeron que querían saber donde esta Jezzini.

Los fans consideran que Jezzini está en un hospital mental, que por eso su familia no quiere salir a hablar de lo que está pasando.

“Tal vez pasó lo mismo que con Juanda. Se internó en una clínica de salud mental porque se trató de m4t4r”, “Solo queremos saber si está bien no su árbol genealógico”, fueron algunos de los comentarios.