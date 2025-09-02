Jezzini aparece con extraña carta para sus seguidores: ‘Me fui un rato porque exploté’

Jezzini desató preocupación hace unas semanas, al desaparecer sin dar más información sobre su paradero, después de haber ido a una hipnosis para dejar el tabaco, lo que despertó preocupación en el público.

Y es que si bien algunos aseguraron que era una estrategia de marketing por algún futuro proyecto, la desaparición de Jezzini hizo que muchos de sus seguidores quisieran saber qué le había pasado y el motivo por el que se había alejado de redes sociales sin despedirse siquiera.

Dónde está Jezzini y qué pasó con él, por qué desapareció ı Foto: Especial / Edición La Razón

Y es que antes de desaparecer, destacó que el famoso borró todos sus videos de TikTok y su cuenta de Instagram comenzó a publicar imágenes extrañas antes de desaparecer. Por ello, comenzó la preocupación en torno al artista y su bienestar.

Jezzini aparece con mensaje para sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram que ha sido reactivada, pero donde sigue con una foto extraña de perfil, el actor compartió una nota escrita en su computadora, dedicada a sus seguidores donde se sincera sobre su ausencia.

“Hey, estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también, si me estás dando mi espacio, gracias”, comenzó en su mensaje, donde compartió que fue su mamá y su equipo de trabajo quiénes le pidieron que hablara para calmar al público.

En ese sentido dijo: “Como niño a quien el amor lo visitó poco, me he convertido en un adulto que hoy se siente indigno de este afecto tan fantástico”, mencionó sobre la reacción del público a su ausencia.

Jezzini aparece con mensaje ı Foto: IG: @jezzini

“Me fui un rato porque exploté. Respira. Fue una explosión tranquila. Un despertar. Hipnótico. En 3,2,1... Abre los ojos. Y vi todo desde otro lugar, Me vi desde otro lugar.”

“Se prendieron las luces de la casa embrujada y el fantasma resultó ser una sábana”, explicó, confirmando que todo ocurrió después de su terapia de hipnosis a la que se sometió para dejar el tabaco.

Asegura que desde que se fue de redes sociales ha estado haciendo cosas sencillas como “respirar, caminar, gritarle al mar, escribir, ver vacas y pensar”.

Añadió: “Pensar en esa cierta inocencia que los años me robaron. Una inocencia que es en realidad un valemadrismo que se nos arrebató cuando la vida de repente se trató sobre tomarnos a nosotros mismos demasiado en serie”, compartió.

“A lo mejor todo esto se trata de un retorno a la inocencia. Si te digo que aprendí a volar y fallo en el intento, ¿me cacharías en el viento?“, finaliza.

Si bien algunos decidieron apoyar a Jezzini en este viaje de redescubrimiento lejos de redes sociales, otros lo criticaron y dijeron no entender lo que quiso decir el influencer. Te dejamos algunas reacciones:

“De tanto decir que Jezzini era el loquito del centro se hizo realidad“.

"Después de leer el comunicado de Jezzini solo me queda decir…vuelve cuando estés listo“.

" Jezzini parece decir que su desaparición fue una necesidad de alejarse para sanar y reencontrarse“.

“No entendí nada”.