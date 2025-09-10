El Conjuro: ¿Quién interpreta al Padre Gordon en la saga de películas?

El Conjuro se ha convertido en una de las sagas más importantes del cine de terror en los últimos años. Las historias de los casos reales de Ed y Lorraine Warren cuentan con algunos personajes recurrente que hemos podido ver en diversas entregas.

Uno de los personajes más queridos por el público de El Conjuro es el Padre Gordon, que ha aparecido en varias de las películas y es uno de los aliados más importantes de los Warren, quien muere en la cuarta entrega de la saga, en una escena que dejó sorprendido a muchos.

En la impactante escena, podemos ver como él contesta el teléfono y una voz le dice que ya puede descansar. Las interpretaciones se dividen después, pues algunos dicen que es poseído o empieza a alucinar, pero al final de la escena, toma un cable y se cuelga, saltando al vacío de las escaleras en la oficina de la iglesia.

¿Quién interpreta al Padre Gordon?

El integrante de la iglesia católica es interpretado por el actor Steve Coulter, quien le dio vida en películas como la saga de El Conjuro y Annabelle 3, entre otras cintas. Es poco lo que se sabe del personaje.

Es importante mencionar que en la vida real, no existió el Padre Gordon, pues se trató de un personaje que agregaron en las películas para tener a un aliado constante que fuera de confianza para apoyar en los exorcismos y ritos que se realizaban.

Steve Coulter es un actor y productor canadiense de 64 años de edad, quien hizo su debut en 1991. Creció en Cleveland, Ohio, donde encontró su amor por la actuación.

Ha sido mayormente conocido por sus papeles en películas de James Wan como las sagas de El Conjuro e Insidious. A través de sus redes sociales, el actor comparte su trabajo y se mantiene en contacto con seguidores que celebran a su personaje, el Padre Gordon.