Se dio a conocer que la salud del cantante Julio Preciado no estaba pasando por un buen momento, pues fue hospitalizado debido a una neumonía. Esto generó preocupación entre los fans del intérprete de “Lo mejor fue perderte”, quien tiene programado un concierto este 15 de septiembre en la Alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado por neumonía?

Recientemente, se actualizó el estado de salud del artista. Julio Preciado se dirigió a sus seguidores desde un hospital en Mazatlán, donde informó a través de un video que se encuentra mejor. Según comentó, su organismo ha respondido favorablemente al tratamiento contra una neumonía que afecta su pulmón izquierdo.

También reveló que este jueves continuaría con la primera fase del tratamiento y aseguró que ya logró eliminar una buena cantidad de líquido, además de que tanto su presión arterial como su saturación de oxígeno se mantienen en niveles óptimos. Explicó que los médicos se enfocan en que recupere sus defensas, las cuales se vieron afectadas por la enfermedad.

Del mismo modo, Julio Preciado comentó que la neumonía fue causada por una carga de trabajo excesiva y una mala alimentación; recordó que debe tener mucho cuidado con su salud al haber pasado por un trasplante de riñón.

“Como persona trasplantada, debo tener mucho más cuidado que una persona normal, y creo que me excedí un poco en trabajar y en no alimentarme correctamente bien. Si todo sale bien, mañana me hacen análisis clínicos y me van a checar el tórax para ver cómo están mis pulmones. Me dice el doctor que no van a salir sanos, pero que sí va a haber mucha mejoría”, explicó el famoso.

Añadió que, si los doctores así lo permiten, podrá presentarse el 15 de septiembre en la Alcaldía Cuauhtémoc como parte de los festejos por el Día de la Independencia de México. Y agradeció profundamente el apoyo y los buenos deseos que le envían sus fans.

“Si todo sale bien, si los doctores me dan la autorización, y estoy listo para el fin de semana, el día del grito, por allá nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias por sus oraciones, por preguntar, por estar conmigo, por todo lo que han hecho por mí. Que Dios los bendiga, soy su amigo Julio Preciado”, finalizó el video el cantante, mientras luce una sonrisa.

El clip está acompañado de un mensaje para sus seguidores: “Los saludo muy contento desde el hospital, ya mucho mejor y con toda la energía positiva. Estoy en plena recuperación para este lunes estar con toda mi gente de la Alcaldía Cuauhtémoc celebrando nuestra Independencia junto a la alcaldesa @alessandrardlv. No se dejen engañar por malas noticias, aquí seguimos firmes y con más ganas que nunca. Su amigo de siempre, Julio Preciado”.