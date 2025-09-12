Hija de Facundo admite que compraron bots para apoyar a su papá en LCDLF | VIDEO

La Casa de los Famosos México es un proyecto cuyo principal eje es el voto del público, pues solo aquellos que reciben un apoyo verdadero son quienes logran permanecer en el programa hasta que llega la final del reality show.

Sin embargo, recientemente la hija de Facundo, Mila Gómez, reveló que al inicio de La Casa de los Famosos México, compraron bots con la intención de que su padre tuviera algún tipo de apoyo fuera del programa, al menos en apariencia.

Hija de Facundo admite que usaron bots para LCDLF

En redes sociales, poco a poco se hace viral un video de una transmisión en vivo donde se encontraba Delia (novia de Facundo) junto con Mila, donde tenían una conversación en torno al impacto del programa en el público.

En ese sentido, la joven aseguró que las encuestas en redes sociales “no son reales” y pidió al público que “no se dejen llevar” por los números, al asegurar que el 70% son bots, es decir, perfiles que no pertenecen a personas reales.

“Nosotros la primer semana de La Casas de los Famosos contratamos bots, pero ya después dijimos como wey, la neta no, estar gastando dinero para esto... Pero es algo que los participantes dentro de la casa lo están haciendo”, aseguró la joven.

La hija del comediante asegura que todos los participantes del programa lo hacen para obtener comentarios positivos e incluso para las votaciones. De este modo, sentenció: “Las personas que están comentando con cero seguidores, siguen a 300 personas, cero fotos, ¿saben? Esas personas son las que más ponen hate, es una estrategia", dijo.

“No crean que una persona está fuerte por los comentarios que hay, por las encuestas, eso no es real”, finalizó la joven y puso en duda lo que es real sobre las reacciones del público al programa.

“Cuando ya van perdiendo sacan la vieja confiable, contrataron bots “.

“Soy un bot que voto”.

"Piensan que somos bots , como Pepeyonce y Ángela Aguilar JAJAJA"

“Soy team noche y no tengo seguidores porque no me interesa que me sigan".

“¿Qué se puede esperar si su papá es Facundo?"

Antes de la hija de Facundo, Faisy también defendió al comediante, al asegurar que son los influencers dentro de La Casa de los Famosos México quiénes mandan las críticas contra el histrión, al asegurar que vienen de bots y no de personas reales que opinen mal del conductor.