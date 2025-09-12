Manual para domar a un papá o Princesita antigua: Aventuras en el Futuro, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Manual para domar a un papá o Princesita antigua: Aventuras en el Futuro es un drama chino donde una princesa heredera viaja al futuro como una niña y decide cambiar su futuro fatal a uno mucho más amable para ella.

¿De qué trata Manual para domar a un papá o Princesita antigua: Aventuras en el Futuro?

Manual para domar a un papá o Princesita antigua: Aventuras en el Futuro sigue la historia de Lucía Ríos, cuando cumple la mayoría de edad, deja su cuerpo como la princesa heredera del Reino Fénix y despierta en otro cuerpo.

Así, la princesa se convierte en una niña moderna de ocho años de edad, quien era la verdadera hija de la familia, pero fue reemplazada, despreciada y al final murió de hambre.

Al conocer el destino fatal que vendrá para la pequeña, Lucía estalla de furia, por lo que decide cambiar el destino y no duda en incluso dejar de lado al padre de la niña para buscar a otro que sí la pueda cuidar.

De este modo, Lucía elige a un “don nadie” al que todos desprecian. Y es que la princesa descubre en esta persona a su padre real, el que la cuidó cuando ella era una princesa en su otra vida. Se convierte en su misión educarlo para transformarlo en un hombre respetable que colme de bendiciones a la pequeña.

¿Dónde ver Manual para domar a un papá o Princesita antigua: Aventuras en el Futuro?

La serie cuenta con 66 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 10 episodios de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia. En la plataforma, incluso se encuentra la historia doblada al español.

Como alternativa, puedes encontrar el drama en plataformas como Dailymotion por alguno de sus nombres en español, así como sus alternativas en inglés, Playground Rules Don’t Apply to Princesses o Old Man, This’s My New Dad.

