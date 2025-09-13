Alejandro Sanz estrena tema y sorprende con Rels B en el Auditorio Nacional

Alejandro Sanz volvió a conquistar al público mexicano en un abarrotado Auditorio Nacional, donde anoche inauguró en la Ciudad de México su gira “¿Y ahora qué?” con un concierto que combinó clásicos, emociones íntimas y un esperado estreno musical.
La gran sorpresa de la velada llegó cuando Sanz invitó al escenario al rapero Rels B para presentar por primera vez en directo la canción “No me tires flores”, tema que ambos grabaron recientemente y cuyo videoclip fue rodado en el mismo recinto. La colaboración fue recibida con euforia, sellando un momento histórico para los seguidores que presenciaron un estreno mundial.
El show comenzó con piezas como “Desde cuándo” y “Capitán Tapón”, para después recorrer himnos de su trayectoria: “La música no se toca”, “Por bandera” y “Bésame”. En un bloque más íntimo, acompañado únicamente de su guitarra, interpretó “A la primera persona”, “Mi soledad y yo” y “Cuando nadie me ve”, logrando una complicidad profunda con el público.
“Tengo todas las ganas del mundo de cantarle a este México que me tiene el alma apachurrada desde hace tantos años”, expresó el cantautor al ondear la bandera nacional, gesto que desató la ovación de las más de diez mil personas reunidas. La respuesta fue inmediata: cada canción se convirtió en un coro multitudinario que refrendó el cariño mutuo entre Sanz y México.
Entre los asistentes destacados se encontraban Candela Márquez, actual pareja del artista, y el actor Luis Felipe Tovar, quienes disfrutaron de la velada desde la primera fila y fueron captados aplaudiendo y celebrando cada momento del espectáculo.
El primero de seis conciertos en el recinto, culminó con los temas más emblemáticos de su repertorio: “No es lo mismo”, “Y, ¿si fuera ella?” y “Corazón partío”, confirmando que la gira “¿Y ahora qué?” no solo celebra la trayectoria de Sanz, sino que abre un nuevo capítulo en su carrera con frescura, colaboraciones inesperadas y un lazo indestructible con el público mexicano.
