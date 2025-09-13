Alejandro Sanz estrena tema y sorprende con Rels B en el Auditorio Nacional

Alejandro Sanz volvió a conquistar al público mexicano en un abarrotado Auditorio Nacional, donde anoche inauguró en la Ciudad de México su gira “¿Y ahora qué?” con un concierto que combinó clásicos, emociones íntimas y un esperado estreno musical.

La gran sorpresa de la velada llegó cuando Sanz invitó al escenario al rapero Rels B para presentar por primera vez en directo la canción “No me tires flores”, tema que ambos grabaron recientemente y cuyo videoclip fue rodado en el mismo recinto. La colaboración fue recibida con euforia, sellando un momento histórico para los seguidores que presenciaron un estreno mundial.

Alejandro Sanz y Rels B estrenan canción en el Auditorio Nacional. ı Foto: Ocesa

El show comenzó con piezas como “Desde cuándo” y “Capitán Tapón”, para después recorrer himnos de su trayectoria: “La música no se toca”, “Por bandera” y “Bésame”. En un bloque más íntimo, acompañado únicamente de su guitarra, interpretó “A la primera persona”, “Mi soledad y yo” y “Cuando nadie me ve”, logrando una complicidad profunda con el público.

“Tengo todas las ganas del mundo de cantarle a este México que me tiene el alma apachurrada desde hace tantos años” , expresó el cantautor al ondear la bandera nacional, gesto que desató la ovación de las más de diez mil personas reunidas. La respuesta fue inmediata: cada canción se convirtió en un coro multitudinario que refrendó el cariño mutuo entre Sanz y México.

Entre los asistentes destacados se encontraban Candela Márquez, actual pareja del artista, y el actor Luis Felipe Tovar, quienes disfrutaron de la velada desde la primera fila y fueron captados aplaudiendo y celebrando cada momento del espectáculo.

El primero de seis conciertos en el recinto, culminó con los temas más emblemáticos de su repertorio: “No es lo mismo”, “Y, ¿si fuera ella?” y “Corazón partío”, confirmando que la gira “¿Y ahora qué?” no solo celebra la trayectoria de Sanz, sino que abre un nuevo capítulo en su carrera con frescura, colaboraciones inesperadas y un lazo indestructible con el público mexicano.

Alejandro Sanz en el Auditorio Nacional como parte de su gira “¿Y ahora qué?”. ı Foto: Ocesa

cehr