Extrañarte después de decir adiós: ¿Dónde ver esta serie sobre segundas oportunidades?

Extrañarte después de decir adiós es una serie que se ha vuelto muy popular en redes sociales. Conoce aquí de qué trata y dónde ver.

¿De qué trata la serie Extrañarte después de decir adiós?

La serie Extrañarte después de decir adiós narra una historia sobre las segundas oportunidades en el amor. Neil, en un gesto de gratitud hacia el padre de Keira, acepta firmar un contrato secreto en el que se compromete a casarse con ella durante cinco años. Su misión es ayudarla a sanar tras su dolorosa separación de Simon, su primer gran amor.

Durante este matrimonio por conveniencia, Neil se muestra atento, paciente y afectuoso, pero Keira nunca logra verlo como algo más que un reemplazo de quien realmente amó. Cada acción de ella lastima a Neil.

Con el paso del tiempo, y al cumplirse el plazo del contrato, Neil comprende que Keira sigue aferrada a su pasado con Simon, por lo que toma la decisión de separarse definitivamente. Cuando Keira se entera del divorcio y del sacrificio que Neil hizo por ella, es invadida por un profundo arrepentimiento. Entonces Neil inicia un viaje por el espacio, pues es astronauta, y Keira tiene la esperanza de encontrarlo a su regreso y recuperar lo que no supo valorar.

Sin embargo, cuando finalmente comprende sus sentimientos reales hacia Neil, ya es demasiado tarde: él ya comenzó una nueva vida con alguien más, cerrando ese capítulo y dejando atrás para siempre a la mujer que no pudo amarlo a tiempo.

Extrañarte después de decir adiós ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Extrañarte después de decir adiós?

Extrañarte después de decir adiós es una serie producida por la popular plataforma ReelShort. Aunque está en inglés, se pueden activar los subtítulos en español o se puede buscar la versión doblada al español.

La serie está disponible en el sitio web y la aplicación de ReelShort, que puedes descargar en tu dispositivo móvil para verla en cualquier momento.

Los primeros 11 episodios se puede ver de manera gratuita, pero después del período de prueba, será necesario suscribirse para acceder a los 75 capítulos que integran este romance envuelto en intriga y mentiras.

Además, los primeros tres episodios están disponibles de forma gratuita en YouTube.

