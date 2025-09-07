Los Secretos Sucios de la Chica Buena, ¿dónde ver esta serie completa?

Los Secretos Sucios de la Chica Buena o What a good girl es un drama chino que se ha vuelto muy popular las últimas semanas. Te contamos de qué trata y dónde puedes ver los episodios.

¿De qué trata Los Secretos Sucios de la Chica Buena?

Tras una década atrapada en una pesadilla de control familiar y humillaciones, una joven encuentra en un hombre rico y atractivo una aparente vía de escape de ese infierno. Cuando ella se muda con él, la convivencia es algo tensa, sin embargo, su entrega incondicional y confianza absoluta terminan por derribar las barreras del corazón de la protagonista.

Lo que comenzó como una estrategia fría, se convierte en un inesperado viaje de amor, sanación y fuerza para volver a empezar una vida. Al lado del hombre que ama, busca formar una verdadera familia y tener el cariño que nunca tuvo.

Los Secretos Sucios de la Chica Buena ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

¿Dónde ver Los Secretos Sucios de la Chica Buena?

La serie Los Secretos Sucios de la Chica Buena o What a good girl (también llamada My Baby Girl o ¡Qué chica tan obediente!) forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque se trata de una serie originalmente grabada en chino, los usuarios pueden cambiar el idioma en el menú de configuración y activar subtítulos en español, lo que facilita su acceso a audiencias hispanohablantes. Recientemente también se lanzó una versión doblada al español de esta historia.

Para disfrutar de todos los episodios —88 en total— es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 15 capítulos, lo que ofrece una probadita del drama.

Además, varios episodios han sido compartidos a través de plataformas como YouTube y TikTok, donde se presentan únicamente en su versión original en chino.

En el perfil de palomaminidramas_ se pueden encontrar los capítulos de esta serie son subtítulos en portugués. El drama es llamado My Baby Girl.

