¿Qué le pasó a Sofía Vergara? Actriz aparece en sala de emergencias con rostro transformado

Sofía Vergara, una de las actrices latinas más importantes a nivel internacional, tuvo que cancelar su participación en los premios Emmy 2025 por una crisis de salud que la llevó a ser hospitalizada de emergencia.

Si bien se planeaba que Sofía Vergara fuera una de las personalidades que atendería los premios a la televisión que se celebró en Los Ángeles este domingo 14 de septiembre, su ausencia se debió a una fuerte alergia que la llevó a la sala de urgencias del hospital cercano.

Stephen Graham ha ganado el #Emmy a mejor actor en una "Miniserie" por #Adolescence. Es posiblemente, para mí, la mejor interpretación de todo el año (que entren en este año). Merecido es decir poco, grandísimo actor. 🙌#Emmys2025 pic.twitter.com/DTGXDFqPBV — JuviCinefilo (@JuviCinefilo) September 15, 2025

La actriz se habría encargado de presentar el premio a Mejor Actor Principal en una Miniserie, Antología o Película. Esta labor la realizaron Malin Akerman y Brittany Snow ante la ausencia de la latina, otorgando el premio a Stephen Graham de la serie Adolescencia.

Sofía Vergara revela porqué fue hospitalizada

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotos sobre si estado de salud. En la imagen principal, la podemos ver con uno de sus ojos entrecerrado y visiblemente hinchado, lo que revela un problema.

"No llegué a los Emmy, pero llegué a emergencias", comenzó bromeando. “¡Perdón, tuve que cancelar! ¡La alergia a los ojos más loca justo antes de entrar en el coche!“, contó brevemente en la descripción del video, que acompañó con emojis de risa para dejar ver que no fue tan grave y que se encuentra mejor.

En la publicación podemos ver un par de videos. En el primero, se encuentra acostada en una camilla mientras parece sufrir, mientras que en el segundo está recargada sobre un lavabo mientras le cae agua en el ojo.

“Ay mis ojos”, se le escuchar decir en el último video. Afortunadamente, parece que la afección no pasó a mayores, aunque la artista no ha compartido si ya salió del hospital o permanece en el mismo bajo supervisión médica.

Si bien la mujer no comentó cómo tuvo la reacción alérgica, algunos señalan que pudo ser consecuencia de algo del maquillaje que utilizó para arreglarse, como el pegamento de pestañas.

El público en redes sociales lamentó que la alergia en los ojos de Sofía Vergara haya sido la causa de que no participara en los premios Emmy 2025, aunque también celebraron que se encuentra bien e incluso hicieron unas bromas sobre su apariencia. Te compartimos algunas de las reacciones a su publicación: