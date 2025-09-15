¿Quién era Tara Parra? Actriz de ‘Soy tu fan’ y ‘Cuna de lobos’ que murió a los 93 años

Tara Parra murió a los 93 años de edad. La mujer fue reconocida por su amplia trayectoria artística en el cine, teatro y la televisión. Fue la Asociación Nacional de Actores (ANDA) quienes confirmaron el fallecimiento.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra. Nuestras condolencias a familiares, amigos y colegas. QEPD”, escribió la organización en un comunicado oficial.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera actriz Tara Parra. Nuestras condolencias a familiares, amigos y compañeras y compañeros. QEPD pic.twitter.com/KYteSdNsLe — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 14, 2025

La hija de la actriz compartió un mensaje donde lamentó el fallecimiento del famosos. "Es muy dolorosa su partida a pesar de saber que fui muy afortunada por tenerla tantos años. Uno siempre quiere más. Quería que fuera inmortal“, lamentó Kenia Gascón en sus redes sociales.

La familia no informó cuál fue la causa de fallecimiento de la mujer. Sin embargo, se sabe que su salud comenzó a deteriorarse debido a sus múltiples padecimientos como Époc, Corazón agrandado y Sacos de Levy.

¿Quién era Tara Parra?

La actriz era originaria de La Habana, Cuba e inició su camino en la actuación desde joven. Consolidó su carrera artística en México, donde encontró un espacio para desarrollar su talento y pasión por las artes escénicas.

Debutó a los 14 años de edad en Bellas Artes con la obra Rosalva y los llaveros. Años más tarde fue la protagonista de la compañía de teatro “Poesía en voz alta” con el director artístico Octavio Paz.

Después se fue cinco años a Francia, fue becada por el Colegio de México donde estudió en el Teatro Popular y con Marcel Marçeau. Entonces, protagonizó varias telenovelas como El Ángel Caído.

A partir del nacimiento de su primer hijo se retiró de la televisión y se dedicó únicamente a la docencia y a hacer teatro. Hizo más de 70 obras. Fue 23 años después que regresó a la televisión en novelas como Cuna de lobos, El extraño retorno de Diana Salazar o La culpa.

También tuvo la fortuna de trabajar para el canal once en exitosas series como Soy tu fan. Fue la directora de La Escuela de teatro de Bellas Artes antes de jubilarse. Recibió por la ACPT un galardón por sus 70 años de trayectoria artística en el año 2015. Se retiró a los 90 años con 76 años de trayectoria.