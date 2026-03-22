Muere Carrie Anne Fleming, actriz de ‘Supernatural’ ¿De qué falleció?

La reconocida actriz Carrie Anne Fleming, conocida por haber participado en series de terror como Supernatural y iZombie, falleció a los 51 años de edad, después de luchar con una dura enfermedad.

Fue a través de las redes sociales que se conformó su deceso, de hecho el actor Jim Beaver, con quien ella compartió créditos en Supernatural también confirmó la noticia de su compañera de reparto.

¿De qué murió Carrie Anne Fleming?

La actriz Carrie Anne Fleming murió debido a que padecía cáncer de mama y su fallecimiento ocurrió el pasado 26 de febrero, pero fue hasta ahora que se reveló la triste noticia de su deceso.

Por el momento su familia no ha emitido algún mensaje para hablar sobre la muerte de la actriz.

¿Quién era Carrie Anne Fleming?

Carrie Anne Fleming fue una actriz, escritora y directora canadiense nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, Bear River, Nueva Escocia, Canadá. Creció en Victoria, Columbia Británica, donde asistió a la escuela secundaria Mount Douglas Senior Secondary. Desde joven mostró interés por las artes escénicas: estudió drama en el Kaleidoscope Theatre y danza en el grupo Kidco Theatre Dance, participando en presentaciones para escuelas y eventos deportivos. Tras graduarse, comenzó modelando para apoyar a su familia mientras realizaba trabajos esporádicos y extras en producciones, antes de incursionar en roles más formales en televisión y cine.

Su carrera despegó en la década de 1990 con apariciones iniciales, como un papel menor en Happy Gilmore (1996) junto a Adam Sandler (aunque quedó fuera del corte final). Participó en series como Viper y películas como Good Luck Chuck. Uno de sus momentos más destacados llegó en 2005 con el episodio “Jenifer” de Masters of Horror, dirigido por Dario Argento, donde interpretó el rol protagónico de una mujer desfigurada con poderes seductores y letales; este papel le ganó reconocimiento en el género de terror, atención de figuras como Quentin Tarantino y premios en votaciones de fans por mejor actriz y villana.

A lo largo de su trayectoria, se consolidó como actriz de reparto versátil en producciones canadienses y estadounidenses, especialmente en series de ciencia ficción, drama y terror. Interpretó a Karen Singer, la esposa de Bobby Singer, en Supernatural durante las temporadas 5 y 7, además de un rol menor como enfermera en la temporada 2. Tuvo participaciones recurrentes en iZombie y apariciones en The 4400, Motive, Continuum, Supergirl, UnREAL y otras.

También actuó en películas como In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale y Married Life.

Además de actuar, incursionó en escritura y dirección, demostrando un interés multifacético en la industria. Vivió gran parte de su vida adulta en Columbia Británica, donde mantuvo una carrera constante en la escena de Vancouver. Tuvo una hija y, tras un divorcio previo de Ronald James McConaghy, convivió con el productor de videojuegos Caedmon Somers.

Su trabajo en roles de apoyo la convirtió en una figura reconocible para fans de géneros específicos, aunque mantuvo un perfil relativamente bajo fuera de sus proyectos.