¿De qué murió Robert Redford? Estas son las enfermedades que tuvo el legendario actor

Este martes, murió Robert Redford, a los 89 años de edad en su hogar en Utah. El lamentable fallecimiento del legendario actor americano fue confirmado por su representante Cindi Berger, quien pidió privacidad para su familia.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos (…) Lo echaremos mucho de menos. La familia solicita privacidad”, escribió.

🎬🌟 Se despide una leyenda de Hollywood

¿De qué murió Robert Redford?

De acuerdo con la información inicial, el histrión murió mientras dormía en su casa, a las afueras de la localidad de Provo. Si bien no se reveló la causa de muerte, se sabe que estaba en compañía de su familia cercana, lo que da a entender que se marchó en paz.

A lo largo de su vida, el famoso enfrentó varias enfermedades. A los 11 años de edad, padeció un leve caso de polio, que le provocó problemas respiratorios y de parálisis muscular.

También en 2013, una inmersión prolongada en el agua durante el rodaje de una película, provocó una severa infección en el oído y la pérdida de la audición. Asimismo, hace años llamó la atención la apariencia de su rostro, pues contaba con nódulos protuberantes de color carne, lunares que han crecido hacia adentro.

Sus seres cercanos padecieron enfermedades importantes. Su madre murió a los 40 años por una hemorragia a partir de un trastorno sanguíneo desarrollado tras un aborto espontáneo de gemelos

Además, su hijo Scott murió a los dos meses de edad, en 1959, por el síndrome de muerte súbita del lactante (SIDS). Su hijo James murió a los 58 años de edad por un cáncer en las vías biliares.

El intérprete es una de las estrellas más conocidas del cine estadounidense y destacó por ser el creador del Festival de Sundance. En su carrera, ganó un premio Oscar en 1980 por su dirección de la película Ordinary People, con la que obtuvo seis nominaciones.

Además, protagonizó grandes éxitos cinematográficos como:

Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

The Sting (1973)

The Great Gatsby (1974)All the President’s Men (1976)

Barefoot in the Park (1967)

Out of Africa (1985)

Redford también fue defensor del medio ambiente y llegó a intervenir ante un panel de la ONU sobre el cambio climática. De este modo, se le presentaba como "un actor de profesión, pero un activista por naturaleza".

Fue en 2018 que Robert Redford anunció su retiro del espectáculo. “Llevo haciéndolo desde los 21 años... ya es suficiente”, dijo entonces.