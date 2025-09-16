Muere el legendario actor Robert Redford a los 89 años

El legendario actor Robert Redford, actor y director, una de las leyendas de Hollywood falleció este 16 de septiembre a los 89 años de edad, así lo dio a conocer The New York Times, citando a la publicista del histrión Cindi Berger.

Redford falleció en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, rodeado de sus seres queridos, dijo Cindi Berger, CEO de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un correo electrónico a la agencia Reuters.

Sin embargo, hasta el momento la publicista del actor no ha revelado la causa de muerte de Redford.

¿Quién era Robert Redford?

Robert Redford era un reconocido actor, director, productor y activista ambiental que nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

Estudió arte en Colorado y en Europa antes de dedicarse a la actuación. Su carrera comenzó en teatro y televisión en los años 50 y 60.

Robert Redford ı Foto: Reuters

Alcanzó la fama mundial en los años 70 con películas icónicas como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y The Sting (1973), ambas junto a Paul Newman, además de Todos los hombres del presidente (1976) y El Gran Gatsby (1974). Su carisma lo consolidó como uno de los grandes galanes de Hollywood.

Como director, ganó el Óscar a Mejor Director por Ordinary People o Gente como Uno (1980).

Asimismo, Robert Redford fundó el Sundance Institute y el Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en la principal plataforma para el cine independiente en Estados Unidos y que actualmente es uno de los festivales de muestra de cine más importantes del mundo.

En la parte del activismo, el actor ha sido un firme defensor del medio ambiente, participando en causas ecológicas y sociales durante décadas.

Además del Óscar competitivo, recibió un Óscar honorífico en 2002 por su trayectoria. También ha ganado premios en Cannes, los Globos de Oro y múltiples homenajes por su contribución al cine y la sociedad.