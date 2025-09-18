Así llegó a México el actor Park Bo Gum: usó sombrero y cantó en español | VIDEO

El actor Park Bo Gum ya está en México para participar en sus convivencias con sus fans mexicanos en Ciudad de México y Monterrey, el protagonista de “Si la vida te da mandarinas”, exitoso kdrama y desde el primer momento estuvo consintiendo a sus seguidores.

Su primer show lo tuvo el miércoles 19 de septiembre en Monterrey, el actor surcoreano llegó al Aeropuerto de esa ciudad y fue recibido por sus fans a quienes él les regaló autógrafos, pese a que horas más tarde iba a estar en el evento para tomarse fotos con sus fans y firmar autógrafos.

Los usuarios de Internet, seguidores de las series en las que aparece, destacaron el gesto del actor de tomarse tiempo de estar con sus fans en el aeropuerto.

Park Bo Gum canta en español

Posteriormente, el actor se presentó en la Arena Monterrey en donde sorprendió a los asistentes al tocar el piano e interpretar la canción “Recuérdame”, además el actor cantó en español esta icónica pieza de la película de Coco y portó con orgullo la bandera mexicana que colocó en el piano blanco de cola.

Asimismo, la famosa estrella de la televisión surcoreana también convivió con sus fans de cerca y recorrió el lugar para saludar a todos, el histrión traía un sombrero negro de norteño, típico de los que se usan en estados del norte como en Monterrey.

También el famoso compartió que en su estancia en Monterrey fue a comer la comida típica del estado y aseguró que le gustó mucho, hasta presumió las fotografías de todo lo que se comió.

Agradeció a sus fans por ir a recibirlo en el aeropuerto y mostrarle mucho cariño en su visita a nuestro país.

Park Bo Gum se presentará el viernes 19 de septiembre en el Auditorio Nacional para un evento con sus fans en la Ciudad de México, por lo que se espera que sea un encuentro épico igual que en Monterrey, si quieres asistir, aún hay boletos disponibles.