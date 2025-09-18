La tercera temporada de El verano en que me enamoré no fue el final de la historia de Belly, Conrad y Jeremiah. Prime Video anunció que la exitosa serie tendrá una película que será escrita y dirigida por la misma autora de los libros y creadora de la serie, Jenny Han.

La noticia causó conmoción en redes sociales y los fans de la historia se preguntan cuándo se estrena la película y de qué tratará. Aquí te contamos lo que se sabe sobre esta esperada producción cinematográfica.

El verano en que me enamoré tendrá película, ¿cuándo se estrena?

La plataforma de streaming Prime Video anunció hace unos días que la serie El verano en que me enamoré, protagonizada por Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno, tendrá una película.

La última temporada, que se estrenó en julio, estuvo conformada por 11 episodios que mantuvieron al público al borde del asiento. Ahora los seguidores de la historia se preguntan cuándo se estrena la película y de qué podría tratar.

Lamentamos decirte que, hasta el momento, Prime Video no ha compartido detalles sobre la fecha de estreno de la cinta que dará continuidad a la serie El verano en que me enamoré. Sin embargo, siguiendo el patrón de tiempo que ha habido entre una temporada y otra, podemos esperar que en 2026 o 2027 se estrene.

¿De qué tratará la película El verano en que me enamoré?

El anuncio de la película El verano en que me enamoré ha despertado una gran cantidad de teorías entre los fanáticos de la producción que retrata el triángulo amoroso. La intriga sobre lo que podría desarrollarse en esta nueva fase de la trama crece a cada instante y el público espera que pronto se estrene la cinta.

Por ahora no se sabe la trama de la película. No obstante, entre las especulaciones más comentadas en redes sociales se encuentran una posible boda, un embarazo o la creación de una nueva tradición veraniega basada en los recuerdos de la infancia de Belly y sus amigas.

Lo que sí se sabe, es que, con esta producción cinematográfica, la escritora y guionista estadounidense Jenny Han busca darle un cierre emotivo y significativo a la historia de Belly, Conrad y Jeremiah, pensado especialmente para quienes la han acompañado desde el comienzo de la famosa trilogía. Así lo expresó en una entrevista con Prime Video.