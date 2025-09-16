La Novia de Prime Video se ha colocado como una de las series más exitosas con solo seis episodios, donde había una pelea latente entre Laura y Cherry, pues la exitosa mujer no apoya la relación de la joven con su hijo Daniel.

A través de los episodios, vemos las perspectivas de ambas mujeres que se encuentran en una constante lucha. El thriller psicológico logró mantener al público atento hasta su sorprendente final que a continuación, te explicaremos a detalle cómo termina La Novia.

Final explicado de ‘La Novia’ de Prime Video

Tras el accidente de su hijo Daniel, Laura se lo lleva a su casa de vacaciones para que se recupere pero le miente a Cherry, al decirle que él falleció y que realizaron un funeral solo con la familia más cercana.

Por si fuera poco, la suegra también hace que despidan a la joven de su trabajo tras hackear sus redes sociales. Sin embargo, al poco tiempo Cherry se entera de que Daniel está vivo, por lo que se reencuentran y retoman su relación.

Él se aleja más de su madre y ella busca venganza contra Laura, por lo que se autolesiona en la galería de Laura para fingir que fue su suegra quien la atacó. Después de varios meses, la pareja se compromete.

Laura no acepta la relación, así que investiga más a su nuera y encuentra a su padre, quien asegura que Cherry 2 “puede ser muy vengativa”, ya que la joven lo habría lanzado de 6 metros de altura, según su propia madre.

Laura busca a su hijo para enseñarle la grabación de lo que le contaron, pero al drogarlo, él no entiende muy bien. Cherry la persigue con un cuchillo y si bien Daniel la detiene, decide ahogar a su propia madre.

Mese después, la pareja está esperando a su primer hijo cuando Daniel encuentra el teléfono de su madre. Entonces ve la grabación donde la madre de su esposa advierte que es peligrosa. Es entonces que él se da cuenta de que Laura tenía razón.

Este final abierto, donde no vemos las consecuencias de que Daniel sepa la verdad sobre Cherry, hace que haya la posibilidad para una segunda temporada en donde quizás, veamos los planes de la joven o si él trata de alejarse de ella.

¿Dónde ver ‘La Novia’?

La serie se encuentra disponible a través de la plataforma de Amazon Prime Video. La primera temporada de la serie llamó la atención al colocarse en el top 10 de las más vistas en el sitio de streaming tras su estreno el pasado 10 de septiembre de 2025.

Elenco de ‘La Novia’

El reparto de La Novia se compone por: